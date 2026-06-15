Mir ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, se deriva de un incidente ocurrido en su domicilio en agosto de 2024. Pese a la pena, el delantero publicó un comunicado en redes sociales en el que rechaza el veredicto.

En Instagram, el futbolista afirmó que «no está de acuerdo con la sentencia» y anunció que su equipo legal recurrirá en los próximos días. A pesar de las conclusiones del tribunal, el exjugador del Wolverhampton y del Valencia se mantiene desafiante y concluye: «Sigo confiando en la justicia».