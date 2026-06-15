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Un delantero de La Liga promete recurrir la condena por violación tras ser sentenciado a más de ocho años de prisión
Mir se declara inocente a pesar de la dura condena
Mir ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, se deriva de un incidente ocurrido en su domicilio en agosto de 2024. Pese a la pena, el delantero publicó un comunicado en redes sociales en el que rechaza el veredicto.
En Instagram, el futbolista afirmó que «no está de acuerdo con la sentencia» y anunció que su equipo legal recurrirá en los próximos días. A pesar de las conclusiones del tribunal, el exjugador del Wolverhampton y del Valencia se mantiene desafiante y concluye: «Sigo confiando en la justicia».
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Detalles gráficos del incidente de 2024
El tribunal probó que, en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, Mir y un amigo conocieron a dos mujeres en una discoteca de Valencia y luego regresaron a la villa de Mir en Betera. Según la resolución judicial, Mir agredió sexualmente a una de ellas en la piscina y en un baño. La víctima declaró que lloraba, tenía dificultades para respirar y suplicó al jugador que se detuviera, sin éxito.
El tribunal consideró las pruebas «irrefutables», apoyadas sobre todo en los testimonios coherentes de las víctimas. Además de la pena de prisión, Mir deberá indemnizar a la víctima con 64 000 € y mantenerse alejado de ella y de su familia al menos 500 metros durante diez años. Tras su salida de prisión cumplirá siete años de libertad vigilada.
Los clubes reaccionan ante la resolución judicial
Las repercusiones legales han complicado a Sevilla y Elche. Mir, cedido al Elche la temporada pasada, afrontó el juicio, y el club se ha desmarcado hasta revisar la documentación. Asegura que conoció la sentencia por la prensa y que emitirá un dictamen tras analizarla.
Mientras el caso avanza hacia el Tribunal Supremo, el futuro profesional del jugador de 29 años sigue en el aire. El delantero se defendió en el juicio alegando que todo fue consentido, pero el juez rechazó su versión y dio crédito a la víctima, respaldada por sus declaraciones inmediatas ante la Guardia Civil.
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La batalla legal llega al Tribunal Supremo
Los abogados de Mir confían en un recurso ante el Tribunal Supremo para revocar la larga pena de prisión. Pablo Jara, segundo acusado, fue condenado a dos años por agresión sexual y delitos contra la integridad moral por los hechos de esa noche. Se informa que su víctima fue empujada fuera de la villa y abandonada en la calle semidesnuda tras la agresión.