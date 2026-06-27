Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Un dedo del pie lo cambia todo... ¿Qué han dicho los medios australianos sobre el partido contra Egipto?

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
Australia vs Egipto
Australia
FEATURES
Egipto
Irán
EE. UU.
Australia

El vídeoarbitraje anuló un gol iraní por fuera de juego en los últimos minutos

Los medios australianos destacan la clasificación de Egipto a dieciseisavos del Mundial 2026 tras quedar segunda del Grupo 7. El viernes enfrentará a los «Kanguros».

Los «Faraones» empataron 1-1 con Irán este sábado, hora de Greenwich, en la última jornada, y sumaron 5 puntos, por detrás de Bélgica, líder del grupo por diferencia de goles.

Lee también

«Un rival mundial difícil»... La prensa holandesa da la voz de alarma antes del partido contra Marruecos

Senegal supera a Marruecos y Argelia y bate un récord africano en el Mundial

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anulación del gol de Irán

    Tras los partidos del Grupo 7, SBS News informó: «Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda y lidera el grupo, mientras que Egipto e Irán empataron 1-1 en Seattle».

    Mahmoud Saber abrió el marcador para Egipto y Ramin Rezaeian igualó para Irán. En los minutos finales el VAR anuló un gol iraní, lo que garantizó el segundo puesto de Egipto. Los Socreces se medirán a Egipto en Arlington.

    • Anuncios
  • Iran Fans Gather In Seattle For Iran v Egypt World Cup At Seattle StadiumGetty Images News

    «Un dedo pequeño del pie»

    7NEWS tituló: «Un giro dramático en los últimos instantes lo cambió todo. Irán estaba a punto de ganar con un gol en los últimos minutos, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego de apenas un dedo del pie».

    Además, señala que Egipto, 26.º del ranking, será el próximo rival de los Socceroos y que la presencia de Mohamed Salah, lesionado en el isquiotibial, es duda.

    El diario australiano The Nightly añadió: «Los Socceroos se medirán a Egipto en dieciseisavos tras el espectacular cierre del Grupo 7».

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una clasificación histórica

    Football360 informó: «Ya es oficial: el rival de los Socceroos en dieciseisavos es Egipto, liderado por Mohamed Salah. Tras la anulación por el VAR del gol de última hora de Irán, Egipto terminó segundo de grupo».

    El titular de news.com.au fue: «Egipto alcanza los dieciseisavos de final históricos tras empatar con Irán».

    ESPN Australia añadió: «El duelo terminó 1-1 tras anularse un gol iraní en el final, lo que lleva a Egipto a enfrentarse a Australia en la próxima ronda».

World Cup
Australia crest
Australia
AUS
Egipto crest
Egipto
EGY