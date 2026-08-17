La nueva era del Manchester City con Maresca comenzó de forma desastrosa, ya que fue claramente superado por el Arsenal, campeón de la Premier League. El partido se convirtió prácticamente en una cuesta arriba desde el pitido inicial, con Riccardo Calafiori viendo puerta a los 23 segundos y dejando atónita a la zaga del City. Kai Havertz dobló la ventaja del Arsenal antes de la media hora, mientras que Martin Odegaard también marcó tras el descanso para sellar una contundente victoria por 3-0.

La magnitud de la derrota hizo que Maresca entrara en los libros de historia por los peores motivos. Sufrió una derrota igualada como la más abultada para un entrenador del City en su primer partido oficial al mando. El único otro hombre que soportó un inicio así fue Harry Newbould en 1906, cuando supervisó una derrota por 4-1, curiosamente también contra el Arsenal.



