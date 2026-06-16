Un curioso ritual lo hizo famoso y un aficionado de Wolfsburgo se burló de él. Gracias al presidente, el gran aficionado del Congo podrá ir al Mundial

Lumumba Vea ya había apoyado a su selección en la clasificación para el Mundial (la primera desde 1974, cuando aún se llamaba Zaire) y en la Copa Africana de Naciones de ese invierno. Pero la pandemia de ébola golpeó su país, y Estados Unidos prohibió la entrada a los aficionados congoleños. La delegación se sometió a una cuarentena de 21 días en Bélgica antes del torneo.

Los jugadores y el cuerpo técnico pidieron incluirlo. «Mboladinga es un símbolo nacional de resiliencia y orgullo», afirmó la presidenta de la federación, Véron Mosengo-Omba, quien añadió que los jugadores «lo quieren mucho».

El asunto llegó a ser un tema de Estado; incluso el presidente Félix Tshisekedi intercedió a favor de Lumumba Vea. Finalmente se unió a la expedición y cumplió la cuarentena, pero llegó tarde para el debut contra Portugal en Houston. Se espera que esté presente en los encuentros ante Colombia y Uzbekistán, así como en posibles eliminatorias.