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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Un contratiempo histórico sin consecuencias! La estrella egipcia escribe una amarga página en la historia del Mundial, pero Mo Salah y compañía pasan a octavos de final

World Cup
Australia vs Egipto
Australia
Egipto
M. Hany

¡Drama en los penaltis en Dallas! Mohamed Salah y su selección vencieron a un valiente Australia y avanzaron a octavos. El lateral egipcio Mohamed Hany marcó un autogol histórico.

Mo Salah y sus compañeros mostraron gran fortaleza mental en un emocionante duelo de penaltis: Egipto celebró un triunfo histórico y se clasificó para los octavos de final tras lograr la primera victoria en una eliminatoria de su historia en un Mundial. La selección, siete veces campeona de África y dirigida por Hossam Hassan, venció el viernes a Australia 4-2 en los penaltis (1-1, 1-1) y avanzó a los dieciseisavos. Allí se medirá, probablemente el martes en Atlanta, con la campeona del mundo, Argentina, y con Lionel Messi.

  • El lateral egipcio Mohamed Hany marcó en propia puerta en el 55’, lo que dio a Australia el 1-1 y forzó la prórroga. Fue su segundo autogol en el torneo, tras marcar también en el 1-1 contra Bélgica en la primera jornada.

    Según Opta, es el segundo jugador en la historia de los Mundiales con dos autogoles en una misma fase final; el primero fue Ivan Vutsov en 1966, quien marcó en propia puerta en la derrota 0-3 contra Portugal y en la caída 1-3 ante Hungría.

    Además, su error elevó a 13 los autogoles del Mundial 2026, nuevo récord absoluto; el anterior, de 12, pertenecía a Rusia 2018.

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    Mohamed Hany se aturdió brevemente minutos antes de marcar en propia puerta.

    Minutos antes de su autogol, Hany sufrió un choque con el australiano Connor Metcalfe en el área y quedó aturdido sobre el césped. Tras recibir atención médica, el defensa del Al Ahly regresó al partido.

    El duelo de la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 fue su partido internacional número 46. Es titular indiscutible: en la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda dio una asistencia.

    Emam Ashour había adelantado a Egipto en el 13, pero el 1-1 persistía tras la prórroga. En los penaltis, Salah marcó con un «panenka» y explotó de alegría: «Es histórico, lo más grande que he vivido».


  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Egipto y Salah vencen a Australia tras una reñida batalla

    Los Socceroos, que habían ilusionado a su país tras pasar la fase de grupos, no lograron su primera victoria en eliminatorias.

    Egipto celebró un primer éxito antes del inicio: su capitán, Salah —retirado ante Irán (1-1) por una distensión muscular— se recuperó a tiempo y salió de titular. Sin embargo, no marcó el tanto que le habría igualado como máximo goleador histórico de Egipto, récord que ostenta el actual seleccionador, Hassan (69 goles). El exjugador de la Bundesliga Omar Marmoush actuó como delantero centro desde el inicio. Australia alineó al dúo del St. Pauli Jackson Irvine y Connor Metcalfe.

    Australia se replegó en su campo, pero al recuperar el balón contraatacaba con rapidez. Cristian Volpato, de 22 años, estrelló un disparo desde 25 metros en el larguero (5’). Poco después llegó el susto: en un tiro libre, Karim Hafez centró al área y Ashour cabeceó; la supuesta ventaja física de los australianos se diluyó por un mal posicionamiento.

    Egipto mantuvo el dominio y el partido se desarrolló sobre todo en campo australiano. Los contragolpes locales apenas inquietaron; tampoco el disparo de Aziz Behich (35’) exigió a Mostafa Shobeir. En el 45’+1, Volpato envió el balón fuera por el segundo palo.

    Inmediatamente después del descanso, Marmoush falló el segundo: sin marca, desde diez metros, mandó el balón fuera. Lo pagaron caro: Hany desvió un libre directo a su propia portería.

    A partir de ahí el duelo se tornó intenso y fragmentado, con pocas ocasiones hasta el final del tiempo reglamentario. En el descuento, Ramy Rabia cabeceó alto ante el portero Patrick Beach y desperdició la victoria para Egipto. La prórroga fue tranquila y sin riesgos.

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  • Los 13 autogoles marcados hasta ahora en el Mundial 2026


    Autor del autogol

    Partido

    Resultado

    Damián Bobadilla

    EE. UU. vs. Paraguay

    4-1

    Miro Muheim

    Suiza vs. Catar

    1-1

    Mohamed Hany

    Egipto contra Bélgica

    1-1

    Ayman Hussein

    Noruega vs. Irak

    4-1

    Yazan Al-Arab

    Austria vs. Jordania

    3-1

    Mohamed Al-Mannai

    Canadá vs. Catar

    6-0

    Cameron Burgess

    Estados Unidos vs. Australia

    2-0

    Hassan Al-Tambakti

    España vs. Arabia Saudí

    4-0

    Abduvokhid Nematov

    Portugal vs. Uzbekistán

    5-0

    Sultan Al-Brake

    Bosnia y Herzegovina vs. Catar

    3-1

    Bono

    Marruecos vs. Haití

    4-2

    Ellyes Skhiri

    Túnez vs. Países Bajos

    1-3

    Mohamed Hany

    Egipto vs. Australia

    5-3 en los penaltis


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