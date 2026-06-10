¡Un compañero de equipo incluso se «avergonzó»! El exdelantero del BVB Youssoufa Moukoko salva al FC Copenhague tras una temporada históricamente floja

Esta semana arranca el Mundial 2026, sucediendo oficialmente al de 2022. Hace solo tres años y medio, aunque parece una eternidad, Alemania quedó eliminada en Catar tras la fase de grupos. Entonces dirigía Hansi Flick; antes del torneo se debatieron sin fin el brazalete arcoíris y la derrota ante Japón, y después llegó un documental vergonzoso para el técnico de la DFB con un vídeo motivacional de «gansos grises».
Además, Alemania presentó al jugador más joven de su historia en un Mundial: Youssoufa Moukoko. Poco después de cumplir 18 años, el niño prodigio, entonces aún con el Borussia Dortmund, jugó unos minutos. Ahora, su debut mundialista y el revuelo mediático parecen pertenecer a otra era. En su actual club danés cerró una temporada complicada con un logro personal.