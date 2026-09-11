Un comentarista advierte: el Tottenham lamentará profundamente dar a Roberto De Zerbi el control total sobre los fichajes

El Tottenham ha vivido unas cuatro primeras semanas de temporada miserables y ocupa la 18.ª posición. Tras un enorme desembolso de 314 millones de libras, De Zerbi no ha logrado ofrecer resultados inmediatos. En declaraciones en el podcast Fiery Fridays de talkSPORT, Alex Crook criticó duramente la decisión de dar al técnico plena autoridad sobre los fichajes.

Crook destacó el trasfondo del nombramiento al decir: "Este es un tipo que, cuando el Tottenham se acercó por primera vez a él para que fuera su salvador la temporada pasada, rechazó el puesto. No quería hacerse cargo del equipo a mitad de temporada. Quería una ruptura limpia y llegar en verano".