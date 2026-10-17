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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Un colgante revela el secreto: Joao Pedro declara la guerra a la histórica maldición del Chelsea

FEATURES
J. Pedro
F. Torres
R. Falcao
Álvaro Morata
Gonzalo Higuaín
R. Lukaku
Pierre Emerick Aubameyang
D. Drogba
Everton vs Chelsea
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Tuchel lo calificó de maldito

El dorsal 9 del Chelsea nunca fue un simple número que adornara la espalda de los delanteros, sino que a lo largo de los años se transformó en una carga pesada que persigue a todo aquel que se atreve a vestirlo, por mucho que valga o por grandes que sean las expectativas depositadas en él.

Nombres importantes llegaron a Stamford Bridge con grandes sueños, pero se vieron atrapados en una espiral de fracasos y críticas, hasta el punto de que algunos entrenadores no dudaron en calificar el número como maldito.

Sin embargo, João Pedro parece dispuesto a escribir un final distinto para esta historia, después de haber logrado convertir la camiseta que tantos no supieron llevar en un símbolo de su ambición ofensiva, apoyado en una evolución notable en su rendimiento y en una confianza creciente en su capacidad goleadora.

El delantero brasileño no se conformó con obtener el número que durante tanto tiempo quiso vestir, sino que lo asumió como una declaración de su nueva identidad dentro del campo. Y con los goles sucediéndose y una mejora en sus movimientos frente a la portería, la pregunta ha empezado a circular entre la afición del Chelsea: ¿será João Pedro el jugador que ponga punto final a la leyenda de la maldición del dorsal 9?

Desde su llegada a Stamford Bridge, João Pedro aspiraba a llevar el dorsal 9, pero las circunstancias no le permitieron cumplir su deseo en un primer momento. Liam Delap se incorporó al Chelsea antes de la llegada del delantero brasileño y se quedó con el número al que Pedro aspiraba.

El 9 no era su única opción, ya que mostró interés por el dorsal 11, que en su memoria estaba ligado a una de las mayores leyendas del club, el marfileño Didier Drogba, a quien admiraba profundamente. Sin embargo, ese número ya había pasado a manos de Jamie Gittens, por lo que Pedro se vio obligado a buscar otra alternativa.

Al final, el jugador se decidió por el dorsal 20, y se cree que su elección estuvo influida por lo que Cole Palmer había ofrecido con ese mismo número: grandes actuaciones y goles decisivos, antes de que posteriormente pasara al dorsal 10.

Y esa elección no fue mala en absoluto: Pedro cerró su primera temporada con el Chelsea anotando 15 goles en la Premier League y 20 en todas las competiciones, confirmando que posee grandes cualidades ofensivas y ganándose un lugar importante en los planes del equipo.

Tras ese éxito, lo normal sería que cualquier jugador dudara antes de renunciar al número asociado a sus mejores temporadas, pero Pedro no lo vio así. En cuanto se confirmó la salida de Delap, tomó su decisión rápidamente y optó por cumplir su viejo sueño de vestir el dorsal 9, desafiando una larga historia de fracasos que persiguió a quienes lo llevaron en el Chelsea.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-MAN-UTDAFP

    La maldición del número 9: grandes nombres que no pasaron la prueba

    La mala fama del dorsal 9 en el Chelsea no surgió de la nada, sino que la forjó una serie de experiencias que no estuvieron a la altura de las expectativas, pese a que algunos de sus portadores llegaron al club tras una trayectoria repleta de títulos.

    Fernando Torres fue uno de los ejemplos más claros. El delantero español se incorporó al Chelsea en medio de unas expectativas enormes, pero encontró grandes dificultades para recuperar el nivel que había mostrado con el Liverpool y se convirtió en blanco de las críticas por el descenso de su eficacia goleadora.

    El guion se repitió con otros nombres, entre ellos Radamel Falcao, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín, Romelu Lukaku y Pierre-Emerick Aubameyang. Y aunque las circunstancias de cada caso fueron distintas, el denominador común fue la incapacidad de esos delanteros para ofrecer la continuidad exigida y transformar las grandes expectativas en un éxito ofensivo duradero con la camiseta del club.

    Incluso el exentrenador alemán Thomas Tuchel aludió a esa fama al describir el dorsal 9 como maldito, una expresión que reflejó la magnitud de la presión que rodeaba al número en los pasillos del club, según informó el diario británico "Telegraph".

    Y lo curioso de la historia no se limitó a los delanteros: el defensa Khalid Boulahrouz y el centrocampista Steve Sidwell llevaron ese número durante la etapa de José Mourinho como técnico del Chelsea, en un momento en el que Drogba brillaba con el dorsal 11.

    Con la repetición de los fracasos, algunos futbolistas prefirieron alejarse del número en lugar de cargar con su peso. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku y Raheem Sterling evitaron vestir esa camiseta, en un contexto en el que la propia elección se convirtió en motivo de especulación antes que en un simple detalle de la plantilla.

    Tammy Abraham, que marcó 15 goles en la Premier League durante la temporada 2019-2020, fue el último delantero del Chelsea en firmar un registro goleador destacado con el dorsal 9 antes de una serie de experiencias fallidas, mientras que antes de él estuvo Jimmy Floyd Hasselbaink, que abandonó el club en 2004 después de dejar una huella importante en la posición de ariete.

    Así, el número se transformó en una prueba psicológica y futbolística a la vez: cada nuevo delantero estaba obligado a demostrar su capacidad para marcar goles y, al mismo tiempo, a afrontar las constantes comparaciones con sus predecesores, lo que convirtió el hecho de sacudirse esa fama en un desafío que va más allá de simplemente batir las redes.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    El collar del número 9: un mensaje de confianza que trasciende los límites del campo

    Parece que João Pedro ha decidido afrontar esta historia con un espíritu completamente distinto. En lugar de ver el número como una carga adicional, lo asume como parte de su nueva imagen de primer delantero del Chelsea.

    Su celebración del número no se limitó a lucirlo en los partidos, sino que apareció con un colgante diseñado especialmente para él que lleva el número 9 en gran tamaño, después de elevar su cuenta a cinco goles gracias a dos remates precisos en la portería del Bournemouth.

    El colgante parecía un mensaje claro sobre su relación con el número que tanto tiempo quiso conseguir: no intenta esconderse de su historia ni evitar las presiones asociadas a él, sino que muestra orgullo y el deseo de convertirlo en una marca personal que lo distinga.

    Esta imagen se vincula además con la celebración que Pedro realiza tras marcar sus goles, cuando forma con una mano la letra «W» delante de su rostro, mientras con el pulgar de la otra mano señala hacia abajo.



    Este gesto ha generado especulaciones en internet sobre la posibilidad de que esté inspirado en el personaje de Kakashi de la serie de manga japonesa «Naruto», lo que ha añadido un mayor interés a las celebraciones del delantero brasileño, que podrían convertirse, si mantiene su buen nivel, en un gesto imitado por los jóvenes aficionados del Chelsea los fines de semana.

    Pero más importante que el colgante y las celebraciones es lo que el jugador ofrece dentro del campo. Sus goles de esta temporada llegaron desde dentro del área, lo que indica una mejora en sus movimientos ofensivos y en su capacidad para llegar a las posiciones que le permiten finalizar las jugadas con eficacia.

    Y aquí aparece la paradoja con la valoración que hizo anteriormente Enzo Maresca, cuando dijo en octubre del año pasado que Pedro no era del tipo de jugadores capaces de marcar 20 goles en una temporada. El delantero brasileño está ofreciendo ahora algo que pone en duda esa apreciación, tras mostrar una evolución clara en su instinto goleador y en su manera de aprovechar las ocasiones.


  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    ¿Cómo ha cambiado Pedro? El secreto de la transformación empieza en los entrenamientos

    La evolución de João Pedro no ha sido un simple pico pasajero ni el resultado de una serie de casualidades frente al arco, sino que también ha estado ligada a una lectura distinta de sus capacidades y al trabajo para mejorar sus movimientos dentro del área.

    Sam Jewell, uno de los miembros del equipo directivo deportivo del Chelsea, había fichado al jugador para el Brighton, por lo que conocía bien su potencial y era consciente de que el delantero brasileño posee características que podían aprovecharse mejor de lo que ocurría en algunos tramos de su carrera.

    Con la llegada de Liam Rosenior al banquillo del Chelsea como sucesor de Maresca a comienzos de año, antes de su destitución en abril, el interés por el desarrollo de Pedro empezó a tomar un rumbo más concreto. El entrenador consideró que el jugador reunía las condiciones necesarias para convertirse en un goleador destacado, y que llegar a esa etapa exigía mejorar los detalles de sus desplazamientos, en lugar de conformarse con sus cualidades técnicas y su habilidad en el trato del balón.

    Pedro fue el futbolista al que Rosenior dedicó más sesiones individuales durante las primeras semanas de su etapa. Los informes señalan que el delantero brasileño habló con su entrenador sobre su ambición de ser el ariete titular del Chelsea y de la selección brasileña, un objetivo que le exigió cambiar algunos de sus hábitos dentro del campo.

    A través de las conversaciones y del análisis de vídeo, Rosenior se centró en orientar al jugador hacia una presencia más frecuente en las zonas de gol, evitando desgastar su energía en sectores del campo que no requerían su presencia en la misma medida.

    La idea de fondo era clara: el delantero no necesita participar en todas las fases de la construcción del ataque para ser influyente, sino que debe saber cuándo moverse al espacio adecuado y cómo conservar su energía para el momento que puede decidir el partido.

    También se le pidió a Pedro que observara a los mejores delanteros del mundo y que estudiara las posiciones que adoptan dentro del campo y las zonas en las que pasan la mayor parte del tiempo durante los partidos. Así, el foco quedó puesto en los detalles que pueden parecer sencillos, pero que marcan la diferencia entre un delantero que participa en la elaboración del juego y otro que convierte las ocasiones en goles de forma constante.


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  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11 goles en 12 partidos: resultados inmediatos del cambio

    João Pedro no necesitó mucho tiempo para que se vieran los resultados del trabajo al que fue sometido. Marcó 11 goles en 12 partidos, en una racha que comenzó en el segundo encuentro en el que Rosenior dirigió al equipo, ante el Brentford el 17 de enero.

    La gran victoria por 4-1 sobre el Aston Villa, cuando Pedro firmó un triplete, fue uno de los momentos más destacados que reflejaron la magnitud del cambio en su rendimiento. En aquel partido, no se trató solo del número de goles, sino de la manera en que los consiguió.

    Dos de sus goles en Villa Park llegaron con toques sencillos frente a la portería, detalles que agradaron al cuerpo técnico más que algunos de los goles vistosos que solía ofrecer. Un delantero con grandes recursos técnicos puede deslumbrar a la afición con un regate o un disparo espectacular, pero la capacidad de finalizar las jugadas con el menor número de toques sigue siendo una de las cualidades más importantes de los grandes goleadores.

    El tercer gol, en cambio, fue fruto de una colocación inteligente con la que Pedro aprovechó un pase de Alejandro Garnacho para enviar el balón a la portería vacía. Fue un ejemplo claro de su mejora en la lectura de las jugadas y de su capacidad para elegir la posición adecuada antes de que le llegue el balón.

    Estos detalles son los que el cuerpo técnico buscó consolidar: el objetivo ya no era simplemente mejorar los números del jugador, sino convertirlo en un delantero más efectivo dentro del área, capaz de aprovechar las ocasiones que quizá no exigen cualidades excepcionales, sino rapidez en la decisión y precisión en la colocación.


  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Alonso confía en él: perseguir a Haaland, un nuevo examen

    Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea, el reto para João Pedro es distinto. Después de demostrar su capacidad para marcar goles y ofrecer señales claras de su evolución, ahora se le exige mantener ese mismo nivel durante un periodo prolongado, en lugar de limitarse a rachas de brillantez intercaladas con sequías goleadoras.

    Alonso ha depositado su confianza en el delantero brasileño, pero la continuidad de esa confianza está ligada a su capacidad de rendir igual en cualquier circunstancia, tanto ante los grandes equipos como frente a rivales que se apoyan en el bloque defensivo y en el cierre de espacios.

    Pedro ocupa el segundo puesto en la tabla de goleadores de la Premier League, justo detrás de Erling Haaland, lo que le coloca ante una oportunidad real de disputarle al delantero del Manchester City el liderato de la carrera por el trofeo de máximo anotador, aunque también le obliga a mantener la concentración y la regularidad.

    El problema que acompañó a Pedro en etapas anteriores de su carrera no fue la falta de talento, sino que sus goles aparecían a veces en series consecutivas seguidas de una larga caída en su promedio goleador. Con su reciente progresión, crece la confianza en que ahora está más preparado para asumir las exigencias del puesto de delantero centro, en cuanto a colocación, movilidad y definición.

    Aun así, el veredicto definitivo sobre su éxito a la hora de romper la maldición del número 9 requiere algo más que un buen arranque o una serie de partidos excepcionales. La regularidad es la auténtica prueba para cualquier delantero que aspire a consolidar su lugar entre los goleadores de la Premier League.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    ¿De verdad ha terminado la maldición del Chelsea?

    João Pedro tiene ahora lo que no tuvieron muchos de sus predecesores con el dorsal número 9: confianza en sí mismo, una evolución clara en sus movimientos ofensivos y el respaldo técnico que le ayuda a aprovechar sus puntos fuertes, además del deseo personal de demostrar que puede ser el delantero centro que el Chelsea necesita.

    Y si logra marcar su primer gol ante el Everton, en su octava aparición frente al conjunto de la región de Merseyside, los aficionados del Chelsea podrían encontrarse ante una pregunta completamente distinta: ¿qué queda de la maldición del número 9?

    Sin embargo, superar esa fama no se conseguirá solo vistiendo la camiseta o celebrando goles, sino con la capacidad de seguir marcando cuando las ocasiones escaseen y de gestionar la presión que ha acompañado a este dorsal durante muchos años.

    Pedro ya ha empezado a cambiar esa imagen y ha demostrado que el trabajo táctico, la confianza y la lectura de los movimientos pueden ser más importantes que las leyendas que rodean a los dorsales. Y si mantiene esta progresión al mismo ritmo, podría convertirse en el jugador que devuelva el prestigio al dorsal número 9 del Chelsea y transforme el relato de una maldición histórica en una nueva historia de éxito.


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