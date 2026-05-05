El Chelsea, ahora dirigido por el interino Calum McFarlane tras la salida de Liam Rosenior, refleja la inestabilidad del club. Los constantes cambios en el banquillo impiden definir una identidad táctica clara o un proyecto a largo plazo.

McFarlane admitió que el arranque del partido fue clave: el Chelsea encajó dos goles en los primeros 15 minutos. Aunque el equipo creó ocasiones después —incluido un penalti fallado por Cole Palmer y un gol anulado—, la desventaja inicial fue insalvable.

«Estoy muy decepcionado con el rendimiento y el resultado; no alcanzamos el nivel que sabemos que podemos lograr», reconoció McFarlane. «En los primeros 15 minutos no estuvimos ni de lejos al nivel que debíamos estar.

El gol tempranero fue un golpe del que nunca nos recuperamos. Es decepcionante. Contra el Leeds en Wembley defendimos mejor esa situación, pero hoy no lo logramos. Los primeros 15 minutos fueron inaceptables».