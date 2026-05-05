Getty Images Sport
Traducido por
«Un club roto»: el «impactante» declive del Chelsea se debe a sus propietarios, según Jamie Carragher, quien critica la derrota ante el «equipo B» del Nottingham Forest
El colapso del Chelsea desata las críticas
La goleada 3-1 sufrida en casa ante un Forest con ocho cambios para la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Aston Villa agrava los problemas del Chelsea. A pesar de su costosa plantilla, los Blues no pudieron con un Forest suplente.
Carragher considera que el resultado evidencia la falta de cohesión e identidad del Chelsea tras años de fuertes inversiones y constantes cambios en la plantilla. La derrota somete al club a un nuevo escrutinio sobre su estrategia a largo plazo bajo la actual propiedad.
- Getty Images Sport
Carragher duda de la dirección del Chelsea.
En el programa «Monday Night Football» deSky Sports, Carragher criticó la dirección y la cultura del club, y afirmó que los problemas van más allá del campo.
«Es impactante y viene de arriba», afirmó. «Hoy hay cinco o seis jugadores de primer nivel sobre el terreno de juego y han sido derrotados por el equipo B del Nottingham Forest. Hace menos de un año le ganaban al PSG en el Mundial de Clubes. No hay conexión entre los jugadores y el cuerpo técnico, ni con la afición. En cierto modo, es positivo: demuestra que el fútbol no se reduce a gastar dinero y fichar sin cesar. Se trata de crear unión, y ahí no hay nada. Ahora mismo parecen un club destrozado».
La inestabilidad directiva agrava problemas más generales
El Chelsea, ahora dirigido por el interino Calum McFarlane tras la salida de Liam Rosenior, refleja la inestabilidad del club. Los constantes cambios en el banquillo impiden definir una identidad táctica clara o un proyecto a largo plazo.
McFarlane admitió que el arranque del partido fue clave: el Chelsea encajó dos goles en los primeros 15 minutos. Aunque el equipo creó ocasiones después —incluido un penalti fallado por Cole Palmer y un gol anulado—, la desventaja inicial fue insalvable.
«Estoy muy decepcionado con el rendimiento y el resultado; no alcanzamos el nivel que sabemos que podemos lograr», reconoció McFarlane. «En los primeros 15 minutos no estuvimos ni de lejos al nivel que debíamos estar.
El gol tempranero fue un golpe del que nunca nos recuperamos. Es decepcionante. Contra el Leeds en Wembley defendimos mejor esa situación, pero hoy no lo logramos. Los primeros 15 minutos fueron inaceptables».
- Getty Images Sport
Aumenta la presión en Stamford Bridge
El Chelsea afronta una gran presión dentro y fuera del campo al final de la temporada. La derrota ha eliminado sus opciones de Liga de Campeones, pues está a diez puntos de los cinco primeros con solo tres jornadas por jugar. Ahora solo aspira a un puesto en la Liga Europa o la Liga Conferencia. Aun así, puede ganar un título: se medirá al Manchester City en la final de la FA Cup, y luego a Liverpool, Tottenham y Sunderland en la Premier.