Moore se incorporó al Rangers poco antes de celebrar su 18.º cumpleaños. Llegó a Escocia después de haberse convertido en el jugador más joven, con 16 años y 277 días, en representar al Tottenham en la Premier League.

Desde hace tiempo está considerado como una de las mayores promesas del norte de Londres, pero las dificultades de los Spurs, que les han llevado a terminar 17.º en dos temporadas consecutivas, han complicado que pudiera tener continuidad en su club de origen.

El Rangers estuvo encantado de ofrecerle esas oportunidades en 2025-26 y le brindó a Moore un escenario en el que mostrar su talento y adquirir una experiencia inestimable bajo los focos más intensos. La temporada pasada disputó 47 partidos y marcó siete goles.

Se ha hablado de un regreso a Ibrox, con Derek McInnes ahora al mando desde el banquillo, pero todavía no se ha cerrado ningún acuerdo. Al Rangers le vendría bien una inyección de creatividad después de no haber ganado en sus tres primeros partidos de 2026-27.