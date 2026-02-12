AFP
«Un club inclusivo y acogedor»: el Manchester United emite un comunicado tras la polémica protagonizada por Sir Jim Ratcliffe
La diatriba de Ratcliffe
Ratcliffe criticó duramente la situación del Reino Unido en una sorprendente diatriba que provocó una intensa reacción por parte de múltiples figuras tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.
Ratcliffe dijo: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigrantes entrando en el país. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero. El Reino Unido ha sido colonizado por los inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Son 12 millones de personas».
El primer ministro Keir Starmer calificó los comentarios de Ratcliffe de «ofensivos e incorrectos» y pidió al copropietario del Manchester United que se disculpara. Burnham también se pronunció sobre las palabras de Ratcliffe, calificándolas de «inexactas, insultantes e incendiarias» y pidiendo al empresario de 73 años que se retractara de sus comentarios.
- AFP
La postura de United
Ratcliffe ha emitido un comunicado en el que dice: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico».
Esto podría considerarse una no disculpa, dada la pasividad de su tono en la declaración, pero el United ha emitido ahora una declaración mucho más contundente.
En ella se dice: «El Manchester United se enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor. Nuestro diverso grupo de jugadores, personal y comunidad global de seguidores refleja la historia y el legado de Mánchester, una ciudad que cualquiera puede considerar su hogar. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos integrado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos.
Seguimos profundamente comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña. Estos se reflejan en nuestras políticas, pero también en nuestra cultura, y se ven reforzados por nuestra adhesión al Estándar Avanzado de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la Premier League.
A lo largo de esta temporada, hemos participado en eventos e iniciativas en nuestros partidos masculinos y femeninos que abordan la salud mental, la inclusión LGBTQ+, No Room for Racism, la violencia contra las mujeres y las niñas y los cánticos homófobos. También hemos celebrado los eventos de nuestros clubes de aficionados, como la fiesta de Navidad de nuestra Asociación de Aficionados Discapacitados y el evento de Janucá de nuestro Club de Aficionados Judíos.
En las próximas semanas y meses, seguiremos apoyando otras iniciativas en estos ámbitos. Todo ello se suma al increíble trabajo que la Fundación Manchester United realiza a diario en Manchester y sus alrededores.
El Manchester United refleja la unidad y la resiliencia de todas las comunidades a las que tenemos el privilegio de representar. Seguiremos representando a nuestra gente, nuestra ciudad y nuestros aficionados con determinación y orgullo».
El United se enfrenta a una revisión de la FA
Según The Athletic, la FA está revisando los comentarios de Ratcliffe para determinar si se ha producido una infracción de las normas. Las normas de la FA establecen que los «participantes» —entre los que se incluiría Ratcliffe como director del Manchester United— deben actuar en el mejor interés del juego y evitar conductas impropias o deshonrosas.
Andy Burnham dijo en un comunicado oficial publicado en las redes sociales: «Estos comentarios van en contra de todo lo que Manchester ha defendido tradicionalmente: un lugar donde personas de todas las razas, credos y sin credo se han unido a lo largo de los siglos para construir nuestra ciudad y nuestras instituciones, incluido el Manchester United FC. Pedir que se limite la inmigración es una cosa, pero presentar a quienes vienen aquí como una fuerza invasora hostil es otra muy distinta. Es inexacto, insultante, incendiario y debería retirarse.
Los futbolistas que han llegado de todo el mundo para jugar en el Gran Mánchester han mejorado la vida de nuestra ciudad-región, al igual que las muchas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Gran Mánchester y en otros servicios e industrias esenciales.
Apreciamos su contribución como ciudad-región famosa por la calidez de nuestra acogida. Si hay que hacer alguna crítica, debería dirigirse a aquellos que han aportado poco a nuestra vida aquí y, en cambio, han pasado años desviando riqueza de una de nuestras instituciones más preciadas».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El United está rindiendo bien en el campo y el entrenador interino Michael Carrick lleva cinco partidos sin conocer la derrota. El equipo ocupa la cuarta posición, a cinco puntos del Aston Villa, tercero en la clasificación.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios