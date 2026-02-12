«Un club inclusivo y acogedor»: el Manchester United emite un comunicado tras la polémica protagonizada por Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe ha emitido un comunicado en el que dice: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico».

Esto podría considerarse una no disculpa, dada la pasividad de su tono en la declaración, pero el United ha emitido ahora una declaración mucho más contundente.

En ella se dice: «El Manchester United se enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor. Nuestro diverso grupo de jugadores, personal y comunidad global de seguidores refleja la historia y el legado de Mánchester, una ciudad que cualquiera puede considerar su hogar. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos integrado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos.

Seguimos profundamente comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña. Estos se reflejan en nuestras políticas, pero también en nuestra cultura, y se ven reforzados por nuestra adhesión al Estándar Avanzado de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la Premier League.

A lo largo de esta temporada, hemos participado en eventos e iniciativas en nuestros partidos masculinos y femeninos que abordan la salud mental, la inclusión LGBTQ+, No Room for Racism, la violencia contra las mujeres y las niñas y los cánticos homófobos. También hemos celebrado los eventos de nuestros clubes de aficionados, como la fiesta de Navidad de nuestra Asociación de Aficionados Discapacitados y el evento de Janucá de nuestro Club de Aficionados Judíos.

En las próximas semanas y meses, seguiremos apoyando otras iniciativas en estos ámbitos. Todo ello se suma al increíble trabajo que la Fundación Manchester United realiza a diario en Manchester y sus alrededores.

El Manchester United refleja la unidad y la resiliencia de todas las comunidades a las que tenemos el privilegio de representar. Seguiremos representando a nuestra gente, nuestra ciudad y nuestros aficionados con determinación y orgullo».