Un club ha presentado una oferta concreta por Robert Lewandowski, lo que genera incertidumbre sobre su futuro en el FC Barcelona

El delantero polaco debería bajar sus pretensiones salariales, pero el acuerdo no peligrará por diferencias económicas.

Parece que ha llegado a su representante una primera oferta concreta de la MLS, del Chicago Fire, donde podría jugar de inmediato tras acabar la temporada.

Además, clubes de Arabia Saudí e Italia siguen mostrando interés; recientemente se ha relacionado a Lewandowski con el AC Milan y la Juventus de Turín.