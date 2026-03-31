Según informa el periódico portugués Record, el Benfica está barajando el fichaje de este versátil jugador de 32 años para la próxima temporada.
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Un club de primera división se interesa por él tras su salida del Bayern de Múnich: a Raphael Guerreiro le espera una novedad en su carrera
El Bayern anunció ayer lunes que no renovará el contrato de Guerreiro, que expira al final de la temporada. Por lo tanto, el versátil jugador portugués abandonará el equipo de Múnich tras tres años juntos.
«Queremos agradecer sinceramente a Rapha el tiempo que hemos pasado juntos: siempre se podía confiar en Rapha sobre el terreno de juego y, además, personas con su carácter enriquecen cualquier vestuario», declaró el director deportivo del FCB, Max Eberl, en un comunicado: «Las conversaciones con él han sido buenas, basadas en la confianza y el entendimiento. Ahora nos concentramos junto a él en nuestros objetivos hasta el verano; juntos queremos lograr aún muchas cosas».
Guerreiro fichó por el Bayern en el verano de 2023, procedente del BVB sin coste de traspaso, tras ser el jugador deseado por el entonces entrenador Thomas Tuchel. En el club más laureado de Alemania acumuló bastantes partidos, aunque no logró alcanzar de forma constante el nivel de rendimiento que había mostrado en su época dorada en Dortmund. Últimamente apenas contaba con minutos bajo las órdenes de Vincent Kompany, por lo que pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo.
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Raphael Guerreiro nunca ha jugado en Portugal
Desde mediados de enero solo ha disputado dos partidos en la Bundesliga (58 minutos), aunque al menos pudo jugar 83 minutos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta. Hasta la fecha, Guerreiro suma 89 partidos oficiales con el campeón alemán, en los que ha marcado doce goles y ha dado ocho asistencias.
El Benfica, actualmente entrenado por José Mourinho, sería el primer club profesional de Guerreiro en Portugal. El lateral izquierdo, nacido y criado en Francia, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Blanc-Mesnil SF y llegó a Múnich tras pasar por el INF Clairefontaine, el SM Caen, el FC Lorient y el Borussia Dortmund.
Además del Benfica, la Juventus de Turín también se ha relacionado con Guerreiro. El pasado diciembre, medios italianos y alemanes informaron de que la Vecchia Signora, en busca de refuerzos para las bandas, estaba considerando al jugador de 32 años.
FC Bayern - Calendario: los próximos partidos del FCB
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