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Un club de la Premier League se interesa por Jarrod Bowen tras el descenso del West Ham a la Championship
Los Toffees buscan un extremo
Según Football Insider, Everton quiere fichar al jugador estrella del West Ham, que juega en la Championship. El capitán de los Hammers desea volver cuanto antes a la máxima categoría tras una temporada desastrosa en la capital. Aunque el Everton quiere negociar rápido, el delantero planea estudiar con calma todas las ofertas antes de decidir su futuro.
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Moyes apuesta por la eficacia en ataque
Según The Sun, el entrenador David Moyes busca refuerzos ofensivos para mejorar la eficacia goleadora. La temporada pasada los Toffees sufrieron para anotar: ningún jugador llegó a diez goles en la máxima categoría y Beto lideró la tabla interna con solo nueve. La capacidad de Bowen para crear y aprovechar ocasiones de gol resolvería ese problema.
Los responsables del Merseyside amplían la lista de candidatos preseleccionados
A pesar del sorpresivo descenso del West Ham, el versátil delantero tuvo una temporada productiva con nueve goles y 11 asistencias. Pese a su aportación de 20 tantos, no logró entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección de Inglaterra en el Mundial 2026.
Pese a su interés en el ariete de los Hammers, los directivos vigilan también a Harry Wilson, extremo del Fulham cuyo contrato expira. Pero la competencia es fuerte: Leeds United y Aston Villa ya han mostrado interés tras sus 19 goles esta temporada.
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La pugna por los fichajes pone a prueba la jerarquía
El Everton vive un cierre de mercado complicado: Moyes trata de convencer a Bowen para que rechace otras ofertas de primera división, mientras lidia con una pugna por Wilson. El resultado de estas negociaciones definirá la profundidad de la plantilla antes de que los Toffees estrenen la Premier League contra el Crystal Palace el 22 de agosto.