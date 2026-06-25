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West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Un club de la Premier League se interesa por Jarrod Bowen tras el descenso del West Ham a la Championship

Fichajes
J. Bowen
Everton
West Ham
Premier League

El Everton ha iniciado gestiones para fichar al extremo del West Ham United, Jarrod Bowen, en el mercado de verano. El club ha contactado con el jugador de 29 años, quien podría dejar el London Stadium en las próximas semanas para seguir en la máxima categoría.

  • Los Toffees buscan un extremo

    Según Football Insider, Everton quiere fichar al jugador estrella del West Ham, que juega en la Championship. El capitán de los Hammers desea volver cuanto antes a la máxima categoría tras una temporada desastrosa en la capital. Aunque el Everton quiere negociar rápido, el delantero planea estudiar con calma todas las ofertas antes de decidir su futuro.


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  • Everton v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Moyes apuesta por la eficacia en ataque

    Según The Sun, el entrenador David Moyes busca refuerzos ofensivos para mejorar la eficacia goleadora. La temporada pasada los Toffees sufrieron para anotar: ningún jugador llegó a diez goles en la máxima categoría y Beto lideró la tabla interna con solo nueve. La capacidad de Bowen para crear y aprovechar ocasiones de gol resolvería ese problema.

  • Los responsables del Merseyside amplían la lista de candidatos preseleccionados

    A pesar del sorpresivo descenso del West Ham, el versátil delantero tuvo una temporada productiva con nueve goles y 11 asistencias. Pese a su aportación de 20 tantos, no logró entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

    Pese a su interés en el ariete de los Hammers, los directivos vigilan también a Harry Wilson, extremo del Fulham cuyo contrato expira. Pero la competencia es fuerte: Leeds United y Aston Villa ya han mostrado interés tras sus 19 goles esta temporada.

  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    La pugna por los fichajes pone a prueba la jerarquía

    El Everton vive un cierre de mercado complicado: Moyes trata de convencer a Bowen para que rechace otras ofertas de primera división, mientras lidia con una pugna por Wilson. El resultado de estas negociaciones definirá la profundidad de la plantilla antes de que los Toffees estrenen la Premier League contra el Crystal Palace el 22 de agosto.