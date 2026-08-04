La situación actual de Lukaku en el Nápoles se complica por la irrupción de Rasmus Hojlund, que se ha afianzado como la principal amenaza ofensiva del club. El Nápoles no puede permitirse un suplente de Hojlund a este precio, y Lukaku no tiene absolutamente ninguna intención de pasarse un año a la sombra de nadie. La inversión en Hojlund fue importante, con un total de 50 millones de euros entre la cuota de cesión y la opción de compra, y el internacional danés está ahora firmemente en el centro del proyecto a largo plazo del club. Aunque la relación entre los dos delanteros se describe como excelente, la naturaleza competitiva de Lukaku exige un papel protagonista desde el inicio.

El belga se ha mostrado muy claro sobre su deseo de seguir en la élite, utilizando las redes sociales para mostrar su dedicación. Recientemente compartió un vídeo entrenándose durante sus vacaciones, realizando repeticiones sobre el césped con un preparador personal. Su agente echó más leña al fuego al comentar: "La próxima temporada arrollarás a cualquiera que se cruce en tu camino". Este impulso de redención llega tras un periodo difícil en el que las lesiones limitaron su impacto.