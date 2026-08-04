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Un club de la MLS mueve ficha por la estrella del Nápoles Romelu Lukaku mientras el gigante de la Serie A exige una tarifa de 10 millones de euros
Atlanta United emerge como un serio pretendiente por Lukaku
El culebrón del traspaso de Lukaku ha dado un giro definitivo hacia Norteamérica. Atlanta está trabajando discretamente con el entorno del jugador para saber si hay margen para un traspaso, y Romelu ha decidido escuchar su propuesta, según La Gazzetta dello Sport. El delantero belga, que sigue siendo una figura de alto perfil pese a sus recientes problemas de lesiones, busca un proyecto en el que vuelva a ser el indiscutible punto de referencia.
Sin embargo, la operación depende de satisfacer las exigencias económicas del presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis. La cuestión, si la hay, será alcanzar un acuerdo con el Nápoles. El club de De Laurentiis necesita ingresar más de 10 millones de euros por el traspaso de Big Rom para evitar una minusvalía.
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La lucha por el estatus en el Stadio Diego Armando Maradona
La situación actual de Lukaku en el Nápoles se complica por la irrupción de Rasmus Hojlund, que se ha afianzado como la principal amenaza ofensiva del club. El Nápoles no puede permitirse un suplente de Hojlund a este precio, y Lukaku no tiene absolutamente ninguna intención de pasarse un año a la sombra de nadie. La inversión en Hojlund fue importante, con un total de 50 millones de euros entre la cuota de cesión y la opción de compra, y el internacional danés está ahora firmemente en el centro del proyecto a largo plazo del club. Aunque la relación entre los dos delanteros se describe como excelente, la naturaleza competitiva de Lukaku exige un papel protagonista desde el inicio.
El belga se ha mostrado muy claro sobre su deseo de seguir en la élite, utilizando las redes sociales para mostrar su dedicación. Recientemente compartió un vídeo entrenándose durante sus vacaciones, realizando repeticiones sobre el césped con un preparador personal. Su agente echó más leña al fuego al comentar: "La próxima temporada arrollarás a cualquiera que se cruce en tu camino". Este impulso de redención llega tras un periodo difícil en el que las lesiones limitaron su impacto.
De Laurentiis se mantiene firme en su valoración
A pesar de la clara necesidad de separar sus caminos, el Nápoles no está dispuesto a dejar salir a Lukaku por una cantidad irrisoria. El precio de 10 millones de euros es una línea roja para De Laurentiis, conocido por su dureza en las negociaciones. El club espera que Romelu llegue pronto a Abruzzo para el inicio de los entrenamientos, pero al mismo tiempo aguarda a que llegue a su mesa una oferta oficial seria.
Para Lukaku, el movimiento representa más que un simple cambio de aires; es una oportunidad para recuperar su reputación como uno de los delanteros más temidos del mundo. En el último Mundial demostró que todavía puede marcar la diferencia al más alto nivel, aunque estaba lejos del 100% de forma y tuvo pocos minutos de juego.
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Un enfoque profesional en medio de la incertidumbre
A Lukaku nunca le han faltado profesionalidad ni espíritu, incluso cuando su posición dentro de la plantilla ha perdido peso. Sabe que su cuerpo necesita mantenerse activo cada día y que no puede permitirse descansos si todavía quiere sentirse un jugador importante. A medida que se acerca la fecha límite para su llegada a la concentración de pretemporada, la tensión entre el deseo del jugador de tener minutos y las exigencias financieras del club sigue siendo el principal obstáculo. El Nápoles se prepara para la vida sin él, después de haber reorientado ya su estrategia hacia talentos más jóvenes y más asequibles como Hojlund. La salida de los jugadores con salarios elevados es una parte clave de la nueva dirección del club, y desprenderse del salario bruto de 11 millones de euros de Lukaku supondría un alivio significativo.
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