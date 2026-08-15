El entrenador Peter admitió su frustración por la situación, aunque mantuvo que proteger la integridad táctica debe tener prioridad. En declaraciones al medio neerlandés Algemeen Dagblad, Peter expresó su decepción: "No sé quién fue, pero en cualquier caso alguien, o unas pocas personas, publicó información en internet inmediatamente. Eso hace que para nosotros carezca por completo de sentido mantener los entrenamientos abiertos".

Además, detalló la necesidad de la prohibición: "No tengo ni idea de si esto pasó también el año pasado, pero esta vez supe que se publicó en internet enseguida. Queremos que todo el mundo pueda venir a ver el entrenamiento, pero esa información tiene que quedarse dentro del complejo. Eso no ocurrió, así que tenemos que cerrar las puertas".