ANP
Traducido por
Un club de la Eredivisie, obligado a implantar una política de entrenamientos a puerta cerrada tras una filtración de la alineación
El ADO cierra las puertas del entrenamiento
El equipo de la Eredivisie ADO ha trasladado oficialmente sus sesiones de entrenamiento previas a los partidos a puerta cerrada después de que su alineación titular se filtrara en las redes sociales la semana pasada. La vulneración táctica se produjo en tiempo real mientras el equipo de Robin Peter seguía sobre el césped preparándose para su duelo contra el AZ Alkmaar. Los dirigentes del club implantaron este estricto cierre para garantizar que la confidencialidad estratégica se mantenga intacta antes de los partidos oficiales.
- Pro Shots
El técnico lamenta la decisión del confinamiento
El entrenador Peter admitió su frustración por la situación, aunque mantuvo que proteger la integridad táctica debe tener prioridad. En declaraciones al medio neerlandés Algemeen Dagblad, Peter expresó su decepción: "No sé quién fue, pero en cualquier caso alguien, o unas pocas personas, publicó información en internet inmediatamente. Eso hace que para nosotros carezca por completo de sentido mantener los entrenamientos abiertos".
Además, detalló la necesidad de la prohibición: "No tengo ni idea de si esto pasó también el año pasado, pero esta vez supe que se publicó en internet enseguida. Queremos que todo el mundo pueda venir a ver el entrenamiento, pero esa información tiene que quedarse dentro del complejo. Eso no ocurrió, así que tenemos que cerrar las puertas".
Noticias del equipo antes del fin de semana
Dejando a un lado la filtración sobre la alineación, el entrenador sigue con ganas de dirigir el primer partido en casa del club en la Eredivisie en cinco años. Al exponer sus expectativas para el encuentro, el técnico afirmó: "No espero ninguna sorpresa y confío en que sea un partido abierto, jugado a alta intensidad por ambos equipos".
En cuanto al personal, los locales siguen sin poder contar con Jalen Hawkins por un problema en los isquiotibiales y con el ausente de larga duración Cameron Peupion tras una operación de rodilla. Sin embargo, el portero Niclas Thiede ha vuelto a entrenarse con normalidad tras una lesión de tobillo, mientras que Othniel Raterink, cedido por el Cagliari, podría tener minutos desde el banquillo mientras sigue ganando ritmo de competición.
- Pro Shots
Se avecina la prueba en casa ante el Groningen
El ADO recibe al FC Groningen en la segunda jornada de la Eredivisie 2026-27 ante un estadio lleno este domingo por la tarde. El conjunto local busca sus primeros puntos de la temporada tras la derrota por 2-0 en la jornada inaugural ante el AZ, en un partido en el que los goles en la segunda parte de Ro-Zangelo Daal y Calvin Stengs decidieron el encuentro. Le espera una prueba exigente ante un Groningen en forma y cargado de confianza después de superar por la mínima al FC Utrecht en su estreno.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias