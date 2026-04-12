Un club de la Bundesliga se convierte en el primero en nombrar a una mujer como entrenadora en la historia de las cinco principales ligas europeas

El Union confirmó que Eta dirigirá al equipo hasta el final de la temporada. «La segunda vuelta ha sido decepcionante y no podemos confiarnos por nuestra posición en la tabla», afirmó el director de fútbol profesional masculino del Union, Horst Heldt. «Nuestra situación es precaria y necesitamos puntos para salvarnos. Solo dos victorias en catorce partidos tras el parón invernal y el bajo rendimiento reciente nos llevan a concluir que debemos reiniciar el proyecto.

«Me alegra que Marie-Louise Eta haya aceptado asumir este cargo de forma interina antes de convertirse en entrenadora principal del equipo profesional femenino este verano, como estaba previsto».