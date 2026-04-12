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Un club de la Bundesliga se convierte en el primero en nombrar a una mujer como entrenadora en la historia de las cinco principales ligas europeas
Baumgart, destituido tras una mala racha
La directiva destituyó a Baumgart el sábado tras la derrota 3-1 contra el Heidenheim. El equipo suma solo dos victorias en 14 partidos desde el parón invernal y está a siete puntos del descenso con cinco jornadas por jugar. También fueron cesados los asistentes Danilo de Souza y Kevin McKenna. El club es undécimo, pero solo siete puntos sobre el puesto de promoción a falta de cinco jornadas. Junto a Baumgart han sido destituidos los asistentes Danilo de Souza y Kevin McKenna, en una renovación total del cuerpo técnico.
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Comunicado oficial del Union Berlin sobre el cambio de entrenador
El Union confirmó que Eta dirigirá al equipo hasta el final de la temporada. «La segunda vuelta ha sido decepcionante y no podemos confiarnos por nuestra posición en la tabla», afirmó el director de fútbol profesional masculino del Union, Horst Heldt. «Nuestra situación es precaria y necesitamos puntos para salvarnos. Solo dos victorias en catorce partidos tras el parón invernal y el bajo rendimiento reciente nos llevan a concluir que debemos reiniciar el proyecto.
«Me alegra que Marie-Louise Eta haya aceptado asumir este cargo de forma interina antes de convertirse en entrenadora principal del equipo profesional femenino este verano, como estaba previsto».
Un gran avance para las mujeres en el fútbol masculino
El nombramiento de Eta en el Alte Forsterei supone un cambio radical en el panorama de los entrenadores del fútbol europeo. Con solo 34 años, está a punto de romper un techo de cristal que llevaba mucho tiempo en pie, convirtiéndose en la primera entrenadora principal en la historia de la Bundesliga y de las cinco grandes ligas tradicionales. A pesar del carácter histórico de su nombramiento, su prioridad inmediata se centra en el terreno de juego y en conseguir los puntos necesarios para evitar el descenso.
«La permanencia aún no está garantizada, pero estoy convencida de que, unidos, sumaremos los puntos necesarios», afirmó tras su nombramiento.
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La trayectoria previa de Eta en el Union
Eta ya había acaparado titulares en la capital alemana. A principios de la temporada 2023-24 se convirtió en la primera mujer en entrenar como asistente en la Bundesliga masculina. Con amplia experiencia en las categorías inferiores del club, dio el salto al profesionalismo. Además, ya sustituyó al entrenador jefe, Nenad Bjelica, durante tres partidos de suspensión. Ahora dirigirá al primer equipo hasta el final de la temporada y, en verano, pasará a ser la entrenadora jefe del equipo femenino profesional, tal como prevé la estrategia de desarrollo a largo plazo del club.