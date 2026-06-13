Un club de la Bundesliga niega haber planeado una ofensiva para fichar a Said El Mala, del Colonia

El Colonia planea vender a El Mala este verano si el joven de 19 años decide marcharse. El Brighton, que ya lo quiso fichar el año pasado, retiró su interés. Hace poco rechazó fichar por el Brentford, pese a que el club inglés ofrecía hasta 50 millones.

Su familia, que ahora lo asesora, prefiere un traspaso dentro de la Bundesliga. Tras un buen inicio de temporada y una segunda vuelta decente, el Borussia Dortmund sigue interesado, aunque probablemente no quiera ni pueda pagar los 50 millones que pide el FC.

El Mala volvió al FC el verano pasado tras una cesión al Viktoria de Colonia y ya fue convocado con la selección nacional en su primera temporada en la Bundesliga.