Un clásico fuera de lo común: cifras impactantes acorralan al Marsella y al Paris Saint-Germain

Según la red de estadísticas «Opta», el Marsella ha perdido 38 partidos ante el Paris Saint-Germain en todas las competiciones durante el siglo XXI, frente a 13 victorias y 12 empates, una cifra de derrotas que supera en 15 partidos a las sufridas ante cualquier otro rival.

En su estadio, el Marsella solo ha logrado una victoria en los últimos 13 enfrentamientos ante el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, frente a 3 empates y 9 derrotas. Sin embargo, ese único triunfo llegó en el último duelo entre ambos equipos en el estadio Velodrome, cuando el Marsella se impuso a su invitado por un gol a cero el 22 de septiembre de 2025, para dar a los locales un impulso anímico antes del nuevo clásico.

El Marsella atraviesa un inicio muy complicado en la presente temporada, después de haber perdido tres de sus cuatro primeros partidos en la Ligue 1, frente a una única victoria. El equipo se enfrenta al riesgo de sufrir cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos por primera vez en su historia en la primera división.

Además, el Marsella llega al partido tras tres derrotas consecutivas en la competición, una racha que no había sido más prolongada desde abril de 2015, cuando perdió cuatro partidos seguidos bajo la dirección del entrenador Marcelo Bielsa, entre ellos una derrota en su estadio ante el Paris Saint-Germain por 2-3.

Los números negativos del Marsella no se detienen en los resultados, ya que el equipo ha encajado 36 goles en la Ligue 1 durante el año 2026, la tasa más alta de goles recibidos en la competición, empatado con el Niza, que ha encajado la misma cantidad antes del inicio de la quinta jornada. El equipo espera detener esta hemorragia defensiva ante el ataque del Saint-Germain, a pesar de que el propio club parisino no ha comenzado la temporada con su imagen habitual.