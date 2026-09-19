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Karim Malim
Traducido por

Un clásico fuera de lo común: cifras impactantes acorralan al Marsella y al Paris Saint-Germain

FEATURES
Luis Enrique
B. Genesio
M. Akliouche
Marsella vs Paris Saint-Germain
Marsella
Paris Saint-Germain
Ligue 1
España
Francia
Marruecos

Suena la alarma para el vigente campeón

Las miradas de la afición del fútbol francés se dirigen, mañana domingo, al estadio Vélodrome, que será el escenario de un duelo de máxima tensión entre el Marsella y su invitado, el Paris Saint-Germain, en el esperado clásico de Francia, dentro de las competiciones de la quinta jornada de la Liga.

El esperado enfrentamiento trae consigo numerosas cifras llamativas, en medio de un comienzo titubeante del Marsella, frente a una situación inusual para el Paris Saint-Germain, que afronta el partido con una diferencia de goles negativa, en una escena poco habitual desde que "Qatar Sports Investments" se hiciera con el club parisino.

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    Complejo parisino y recuerdos de la última victoria

    Según la red de estadísticas «Opta», el Marsella ha perdido 38 partidos ante el Paris Saint-Germain en todas las competiciones durante el siglo XXI, frente a 13 victorias y 12 empates, una cifra de derrotas que supera en 15 partidos a las sufridas ante cualquier otro rival.

    En su estadio, el Marsella solo ha logrado una victoria en los últimos 13 enfrentamientos ante el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, frente a 3 empates y 9 derrotas. Sin embargo, ese único triunfo llegó en el último duelo entre ambos equipos en el estadio Velodrome, cuando el Marsella se impuso a su invitado por un gol a cero el 22 de septiembre de 2025, para dar a los locales un impulso anímico antes del nuevo clásico.

    El Marsella atraviesa un inicio muy complicado en la presente temporada, después de haber perdido tres de sus cuatro primeros partidos en la Ligue 1, frente a una única victoria. El equipo se enfrenta al riesgo de sufrir cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos por primera vez en su historia en la primera división.

    Además, el Marsella llega al partido tras tres derrotas consecutivas en la competición, una racha que no había sido más prolongada desde abril de 2015, cuando perdió cuatro partidos seguidos bajo la dirección del entrenador Marcelo Bielsa, entre ellos una derrota en su estadio ante el Paris Saint-Germain por 2-3.

    Los números negativos del Marsella no se detienen en los resultados, ya que el equipo ha encajado 36 goles en la Ligue 1 durante el año 2026, la tasa más alta de goles recibidos en la competición, empatado con el Niza, que ha encajado la misma cantidad antes del inicio de la quinta jornada. El equipo espera detener esta hemorragia defensiva ante el ataque del Saint-Germain, a pesar de que el propio club parisino no ha comenzado la temporada con su imagen habitual.

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    París Saint-Germain: un dato poco habitual

    El Paris Saint-Germain presenta una diferencia de goles nula tras los primeros cuatro partidos en la Ligue 1 esta temporada, después de haber marcado 6 goles y encajado la misma cantidad. Es la primera vez que el equipo no cuenta con una diferencia de goles positiva en esta fase tan temprana de la temporada desde que "Qatar Sports Investments" adquirió el club en la temporada 2011-2012.

    A pesar de ello, el vigente campeón exhibe un buen registro como visitante, tras perder solo un partido en sus últimos 8 encuentros fuera de casa en la Ligue 1, frente a 5 victorias y dos empates. La única derrota se produjo ante el Paris FC por 1-2 en la última jornada de la temporada pasada, mientras que la anterior derrota del Paris Saint-Germain lejos de la capital francesa había sido frente al Rennes por 1-2 el 13 de febrero.

    El Marsella afronta el partido tras su derrota ante el Paris FC por 2-3 en el último encuentro que disputó en su estadio en la Ligue 1. El equipo no había sufrido dos derrotas consecutivas en casa en la primera división desde octubre y noviembre de 2024, cuando perdió ante el Paris Saint-Germain por tres goles a cero y luego cayó frente al Auxerre por 1-3.

    La temporada actual encierra un dato excepcional para el Paris Saint-Germain, ya que se ha convertido en el segundo equipo únicamente en el siglo XXI que disputa cuatro de sus cinco primeros partidos en la Ligue 1 fuera de su estadio en una misma temporada, después del Lorient en la temporada 2022-2023. Esta estadística revela un calendario inusual para el vigente campeón, que estará obligado a mantener sus buenos resultados como visitante cuando visite al Marsella.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP

    Un jugador del PSG que conoce el camino hacia la portería del Marsella

    Y la superioridad no se limita a los resultados y las cifras históricas, ya que ambos equipos encabezan la lista de los clubes con mayor posesión de balón en la Ligue 1 esta temporada. El Paris Saint-Germain ocupa el primer lugar con un porcentaje de posesión del 67,4%, seguido por el Marsella con un 60,8%.

    Ambos equipos también lideran la lista de quienes registran el mayor promedio de pases en cada secuencia de posesión, con 5,5 pases para el Paris Saint-Germain frente a 5,2 del Marsella, lo que refleja la apuesta de ambos conjuntos por la construcción, la posesión y el control del ritmo de juego.

    Magnes Akliouche, recién incorporado a las filas del Paris Saint-Germain, guarda un recuerdo especial ante el Marsella, después de haberle marcado tres goles en la Ligue 1.

    De este modo, el Marsella se ha convertido en uno de los equipos a los que más goles ha marcado Akliouche, empatado con el Rennes, lo que convierte al clásico en una nueva oportunidad para que el jugador prolongue su buen momento ante su rival preferido.

    En cuanto a su participación, Akliouche ha disputado 396 minutos con el conjunto parisino en todas las competiciones esta temporada, y entre los jugadores de la línea ofensiva solo lo ha superado Désiré Doué, que ha participado en 399 minutos.

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    Prueba histórica: una nueva página

    El Clásico tiene una importancia doble para Bruno Genesio, director técnico del Marsella, que cuenta con un registro llamativo ante el Paris Saint-Germain. Desde su debut como entrenador en la Ligue 1 en enero de 2016, Genesio ha logrado seis victorias sobre el Paris Saint-Germain, una cifra que supera al menos en dos triunfos a la de cualquier otro entrenador durante ese mismo periodo.

    Sin embargo, el inicio de Genesio con el Marsella fue complicado, después de perder tres de sus primeros cuatro partidos en la liga, quedando a punto de convertirse en el segundo entrenador en la historia del club en sufrir cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos al frente del cuerpo técnico. Antes de Genesio, alcanzaron esa cifra tanto Willy Kohut como André Gascard en 1938.

    Por su parte, Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, disputará su partido número 182 al frente del cuerpo técnico del club parisino. Durante sus 181 partidos anteriores, Luis Enrique ha logrado 120 victorias, frente a 34 empates y 27 derrotas.

    Con su participación en el Clásico ante el Marsella, Luis Enrique superará el número de partidos que dirigió al Barcelona, convirtiéndose en el segundo entrenador con más partidos dirigidos con el Paris Saint-Germain entre los técnicos que han asumido el cargo. En este aspecto, solo lo superan Luis Fernández, que dirigió al equipo en 244 partidos, y Georges Peyroche, que estuvo al frente del Paris Saint-Germain en 211 partidos.

    Así, el Clásico de Francia llega esta vez en medio de un conjunto de cifras contrapuestas: el Marsella busca salvar su inicio irregular y mantener el recuerdo de su última victoria ante el Paris en su estadio, mientras que el campeón vigente intenta superar su comienzo inusual y recuperar la diferencia de goles positiva, en un enfrentamiento que reúne a los dos equipos que encabezan la posesión en la Ligue 1.

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