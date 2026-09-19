Un clásico fuera de lo común: cifras impactantes acorralan al Marsella y al Paris Saint-Germain

El Clásico tiene una importancia doble para Bruno Genesio, director técnico del Marsella, que cuenta con un registro llamativo ante el Paris Saint-Germain. Desde su debut como entrenador en la Ligue 1 en enero de 2016, Genesio ha logrado seis victorias sobre el Paris Saint-Germain, una cifra que supera al menos en dos triunfos a la de cualquier otro entrenador durante ese mismo periodo.
Sin embargo, el inicio de Genesio con el Marsella fue complicado, después de perder tres de sus primeros cuatro partidos en la liga, quedando a punto de convertirse en el segundo entrenador en la historia del club en sufrir cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos al frente del cuerpo técnico. Antes de Genesio, alcanzaron esa cifra tanto Willy Kohut como André Gascard en 1938.
Por su parte, Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, disputará su partido número 182 al frente del cuerpo técnico del club parisino. Durante sus 181 partidos anteriores, Luis Enrique ha logrado 120 victorias, frente a 34 empates y 27 derrotas.
Con su participación en el Clásico ante el Marsella, Luis Enrique superará el número de partidos que dirigió al Barcelona, convirtiéndose en el segundo entrenador con más partidos dirigidos con el Paris Saint-Germain entre los técnicos que han asumido el cargo. En este aspecto, solo lo superan Luis Fernández, que dirigió al equipo en 244 partidos, y Georges Peyroche, que estuvo al frente del Paris Saint-Germain en 211 partidos.
Así, el Clásico de Francia llega esta vez en medio de un conjunto de cifras contrapuestas: el Marsella busca salvar su inicio irregular y mantener el recuerdo de su última victoria ante el Paris en su estadio, mientras que el campeón vigente intenta superar su comienzo inusual y recuperar la diferencia de goles positiva, en un enfrentamiento que reúne a los dos equipos que encabezan la posesión en la Ligue 1.