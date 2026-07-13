El Sajonia ha prorrogado una temporada el préstamo del delantero al Brighton & Hove Albion, de la Premier League. Medios aseguran que el acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria de 25 millones de euros si el jugador alcanza un número concreto de partidos.
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Un caso de traspaso interesante: el internacional Brajan Gruda sigue en el RB Leipzig
Gruda (22), exjugador del Mainz, fichó por el RB Leipzig en febrero procedente de las Islas y ha marcado tres goles en 14 partidos oficiales. «En sus primeros meses con nosotros ha demostrado las cualidades que aporta y lo bien que encaja su perfil en nuestro juego», afirmó Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig.
«Es técnicamente muy bueno, creativo, tiene mucha velocidad y enriquece nuestro ataque en el último tercio», añadió Schäfer. El internacional sub-21 afirmó que sus expectativas se habían «cumplido por completo. El estilo de juego me sienta bien y me siento a gusto en el equipo y en el club».
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