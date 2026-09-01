(C)Getty Images
Traducido por
'Un capítulo extremadamente especial': el defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger se retira oficialmente del fútbol internacional con Alemania
Poniendo fin a una trayectoria internacional de 12 años
Rüdiger ha confirmado públicamente su decisión de retirarse del fútbol internacional. El defensa debutó con Alemania en 2014 y acabó disputando 86 partidos, con tres goles en un periodo de 12 años.
Durante su carrera internacional, Rüdiger representó a Alemania en seis grandes torneos y ganó la Copa Confederaciones de 2017. El central consideró que había llegado el momento adecuado para poner fin a su etapa con la selección nacional, permitiendo que los talentos emergentes den un paso al frente. Rüdiger emitió un amplio comunicado en el que detalló su memorable trayectoria y expresó su gratitud a quienes dieron forma a su camino internacional durante la última década.
Hablando en un capítulo especial
En su comunicado oficial, Rüdiger habló de su orgullo por representar a Alemania. «Después de reflexionar, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera con la selección nacional y dejar paso a la generación más joven.
Cuando me puse por primera vez la camiseta de la DFB en 2014, no podría haber imaginado ni en mis sueños más locos que eso acabaría llevándome a sumar 86 internacionalidades», declaró Rüdiger.
«Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y sufrimos algunas derrotas dolorosas, este tiempo ha sido un capítulo extremadamente especial para mí, uno que me marcará para siempre».
Agradecimiento a compañeros y entrenadores
Rüdiger se aseguró de reconocer el enorme apoyo que recibió durante toda su etapa con Alemania. «Quiero darles las gracias de corazón a mis compañeros: por cada entrada que peleamos juntos y por el compañerismo en el vestuario y en las concentraciones, y sobre todo por las amistades que perdurarán mucho más allá del fútbol», añadió Rüdiger.
También elogió: «A todo el cuerpo técnico y al personal de apoyo: gracias por estos años de confianza y por el trabajo que habéis hecho entre bambalinas. Un agradecimiento especial para Jogi Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, que me acompañaron e influyeron en mi camino con la DFB, y también para mi mentor en la selección sub-21, Horst Hrubesch. Y, por supuesto, a vosotros, aficionados: gracias por vuestro apoyo, especialmente por el ambiente único en nuestra Eurocopa de 2024 en casa».
- (C)Getty Images
¿Qué será lo próximo para Rüdiger?
Tras su retirada internacional, Rüdiger dedicará ahora toda su energía a su carrera a nivel de clubes. «Ahora comienza para mí un nuevo capítulo, en el que me concentraré por completo en mi club. Gracias por el camino recorrido juntos. Vuestro, Toni», concluyó.
El Real Madrid tiene por delante un calendario exigente, y alejarse de los compromisos internacionales permitirá a Rüdiger gestionar su estado físico y seguir siendo una figura clave en su defensa.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias