Manchester City ha sido declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve años, en un veredicto derivado directamente de los datos que Pinto compartió con el público en 2018. Aunque la culpabilidad del club ha quedado determinada, el caso sigue abierto, ya que todavía no se han decidido las sanciones, y el conjunto del Etihad tiene hasta el 2 de octubre para presentar un recurso contra la resolución.

Ahora, el hacker portugués de 37 años ha recurrido a la red social X para reafirmarse en sus anteriores acusaciones. Afirma que Infantino, durante su etapa como secretario general de la UEFA, protegió activamente tanto al City como al Paris Saint-Germain de duras sanciones europeas.

Informaciones publicadas originalmente por Der Spiegel apuntaban a que los dos clubes respaldados por el Estado inflaron artificialmente acuerdos de patrocinio para cumplir con la normativa del Fair Play Financiero (FFP). Cuando se enfrentaban a posibles sanciones de exclusión de la Champions League en 2014, supuestamente Infantino se saltó los cauces adecuados para negociar acuerdos favorables en su nombre.



