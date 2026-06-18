El internacional italiano interesa a los grandes clubes europeos. El FC Barcelona ya lo ha tanteado y ofrece a cambio un jugador de renombre, pero son sobre todo los Blues quienes se toman en serio su fichaje.
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¿Un campeón récord por otro jugador? El delantero del Bayern, Nicolas Jackson, podría incluirse en un espectacular traspaso
Las negociaciones entre el Chelsea y la «Vecchia Signora» se han ampliado en las últimas horas. Inicialmente se esperaba una oferta solo económica, pero ahora el foco está en Jackson, jugador del Bayern que está cedido.
El delantero podría ser clave para cerrar el fichaje de Cambiaso, pues la Juve pide mucho más de lo que ofrecían los ingleses. Incluir a Jackson podría satisfacer a los italianos y adelantar a la competencia española.
- AFP
¿Jackson como moneda de cambio en el fichaje de Cambiaso?
El Barça quiere a Cambiaso para reforzar las bandas y, para lograrlo, podría ceder a Ronald Araujo a la Juventus.
Sin embargo, la propuesta del Chelsea es más concreta: ofrece 27-28 millones.
Ofrecen unos 27-28 millones fijos, pero la Juventus quiere más, así que suman a Jackson.
Jackson ya no tiene futuro en el Chelsea
Cambiaso es un defensa moderno y versátil en la banda izquierda. A menudo se incorpora al centro del campo para generar superioridad numérica y, gracias a sus cualidades, también puede crear peligro en ataque por las bandas.
Además, su fichaje permitiría al Chelsea aligerar la plantilla, ya que Jackson no entra en los planes y no tiene futuro en Stamford Bridge.