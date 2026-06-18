¿Un campeón récord por otro jugador? El delantero del Bayern, Nicolas Jackson, podría incluirse en un espectacular traspaso

Las negociaciones entre el Chelsea y la «Vecchia Signora» se han ampliado en las últimas horas. Inicialmente se esperaba una oferta solo económica, pero ahora el foco está en Jackson, jugador del Bayern que está cedido.

El delantero podría ser clave para cerrar el fichaje de Cambiaso, pues la Juve pide mucho más de lo que ofrecían los ingleses. Incluir a Jackson podría satisfacer a los italianos y adelantar a la competencia española.