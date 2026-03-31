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¿Un campeón del mundo fichará por los Spurs? El Tottenham se habría puesto en contacto con un legendario defensa de la Serie A para completar el cuerpo técnico de Roberto De Zerbi
El Tottenham se interesa por un defensa legendario
De Zerbi ha aceptado asumir la monumental tarea de salvar al club de un sorprendente descenso esta temporada, tras el reciente despido del entrenador interino Igor Tudor. A los Spurs solo les quedan siete partidos para asegurar su permanencia en la máxima categoría. Para reforzar su cuerpo técnico, el exentrenador del Brighton se ha puesto rápidamente en contacto con Nesta. Tuttosport informa de que el técnico de 50 años está barajando la oferta para convertirse en segundo entrenador en el norte de Londres, lo que supondría su primera experiencia como entrenador en el fútbol inglés y solo la segunda vez que trabajaría fuera de su país natal.
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Detalles de la oferta de coaching
El puesto que se le propone al exdefensa se considera crucial para un equipo que está pasando por grandes dificultades en la zaga. Hasta ahora, Nesta ha ejercido exclusivamente como entrenador principal a lo largo de su carrera, al frente de equipos en Estados Unidos e Italia. Asumir un cargo secundario supondría un cambio significativo, pero el atractivo de la Premier League es increíblemente fuerte. La directiva confía en su maestría defensiva y su mentalidad de élite para guiarlos hacia la permanencia. Si acepta el puesto de asistente, aportará exactamente el bagaje necesario para reforzar una zaga muy vulnerable.
Historia del dúo italiano
Antes de dar el salto a los banquillos, este emblemático defensa se alzó con dos títulos de la Liga de Campeones y ganó el famoso Mundial de 2006. Sin embargo, su reciente trayectoria como entrenador ha sido profundamente frustrante. El Monza lo destituyó el pasado diciembre, aunque lo volvió a contratar apenas siete semanas después; finalmente, no logró evitar el descenso del equipo a la Serie B tras terminar en el puesto 20. Por su parte, De Zerbi lleva sin trabajo desde que dejó el Marsella en febrero tras una disputa en la directiva. Unir fuerzas podría suponer la oportunidad perfecta para que ambos revitalicen sus respectivas carreras en la liga de fútbol más exigente del mundo.
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
La prioridad inmediata para el nuevo cuerpo técnico es un complicado desplazamiento para enfrentarse al Sunderland en el Stadium of Light el próximo fin de semana. El recién nombrado entrenador no dirigirá al equipo en casa hasta el 18 de abril, cuando reciban a su antiguo club, el Brighton. Los Spurs ocupan actualmente el puesto 17 de la clasificación y se encuentran a solo un punto de la zona de descenso.