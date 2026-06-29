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Un campeón del Manchester United explica por qué la generación de 2026 aún no es favorita, y atribuye a Michael Carrick el regreso de dos cualidades clave a Old Trafford
El Manchester United espera su primer título de la Premier League desde la era Ferguson.
Sir Alex Ferguson se retiró hace 13 años con 13 títulos de liga y varios éxitos europeos, confiando en que sus sucesores seguirían su legado.
Sin embargo, entrenadores como David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag y Rubén Amorim no lograron recuperar el dominio local, mientras veían prosperar al «ruidoso vecino», el City.
La tendencia cambió en la temporada 2025-26, cuando el excentrocampista Carrick —que ganó cinco títulos como jugador con Ferguson— tomó el mando como entrenador interino y enderezó el rumbo. Desde entonces, ha firmado un contrato de dos años.
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¿Será el Manchester United aspirante al título de la Premier League en la temporada 2026-27?
La esperanza crece en la mitad roja de Mánchester. Con los planes en marcha dentro y fuera del campo, muchos creen que unos buenos fichajes en verano podrían llevar al United a pelear por la Premier League 2026-27.
Al ser preguntado sobre si cree que eso puede suceder, el exdefensa de los Red Devils y ganador de un título, Pallister —en declaraciones a GOAL en colaboración con Spreadex Sports— afirmó: «Creo que un par de fichajes pueden marcar una gran diferencia. ¿Creo que están en condiciones de luchar por el título? Mi opinión sincera en este momento sería que no, no lo creo. Creo que todavía nos queda un poco de trabajo por hacer.
«Todos estamos impresionados con lo que ha hecho Michael. El equipo no ha sido brillante, pero tuvimos dos o tres partidos, sobre todo el de casa contra el Manchester City, en los que jugamos muy bien y ganamos con comodidad.
Pero lo que sí ha aportado es resistencia y la voluntad de luchar por el escudo, como hizo Ole [Gunnar Solskjaer] en su día.
Ahora debemos darle la oportunidad de fichar a sus propios jugadores y ver adónde nos lleva. Ha devuelto el optimismo a la afición y a la plantilla. El siguiente paso está por verse».
¿Tiene futuro en el Manchester United el cedido Rashford?
Hay mucho movimiento de jugadores y Marcus Rashford está en ambos debates. Tras pasar la temporada pasada cedido en el Barcelona, se habló de un traspaso definitivo, pero aún no hay acuerdo y podría volver a Old Trafford.
Al ser preguntado sobre qué debería pasar con un jugador que actualmente se encuentra disputando el Mundial con Inglaterra, Pallister afirmó: «Ya he declarado públicamente que no lo traería de vuelta. La diferencia ahora es que Michael Carrick ha trabajado con él. Michael Carrick conoce su personalidad. Michael Carrick sabe si podrá sacarle partido en caso de que regrese.
¿Querría Marcus volver? Se le ha citado diciendo que está contento lejos. Es un jugador de calidad, un chico del United. Si pudiéramos recuperar al Marcus de hace dos o tres años, sería fácil. Pero tal como acabó todo, no estoy seguro de que haya vuelta.
«Cada entrenador tiene su propia opinión sobre los jugadores. Si Michael cree que puede cambiar la actitud de Marcus y hacer que juegue como lo hacía en sus inicios con el Manchester United, sería un gran refuerzo. Pero primero deben hablar mucho».
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Mercado de fichajes: el Manchester United busca objetivos de alto presupuesto.
A Rashford aún le quedan dos años de contrato en Manchester, así que el United no debe ceder a la presión y aceptar una venta a precio reducido. El club se mantendrá firme para conseguir la mayor cantidad posible en cualquier negociación sobre su salida.
Los ingresos que se obtengan darían a Carrick más margen para fichar en verano, pues ya se cerró el acuerdo por el centrocampista del Atalanta, Ederson, y los Red Devils están vinculados a Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Brian Brobbey.