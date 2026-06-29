La esperanza crece en la mitad roja de Mánchester. Con los planes en marcha dentro y fuera del campo, muchos creen que unos buenos fichajes en verano podrían llevar al United a pelear por la Premier League 2026-27.

Al ser preguntado sobre si cree que eso puede suceder, el exdefensa de los Red Devils y ganador de un título, Pallister —en declaraciones a GOAL en colaboración con Spreadex Sports— afirmó: «Creo que un par de fichajes pueden marcar una gran diferencia. ¿Creo que están en condiciones de luchar por el título? Mi opinión sincera en este momento sería que no, no lo creo. Creo que todavía nos queda un poco de trabajo por hacer.

«Todos estamos impresionados con lo que ha hecho Michael. El equipo no ha sido brillante, pero tuvimos dos o tres partidos, sobre todo el de casa contra el Manchester City, en los que jugamos muy bien y ganamos con comodidad.

Pero lo que sí ha aportado es resistencia y la voluntad de luchar por el escudo, como hizo Ole [Gunnar Solskjaer] en su día.

Ahora debemos darle la oportunidad de fichar a sus propios jugadores y ver adónde nos lleva. Ha devuelto el optimismo a la afición y a la plantilla. El siguiente paso está por verse».