Últimamente se había especulado mucho sobre un posible fichaje de Eichhorn por el Múnich este verano. Sin embargo, según un informe de Sport1, se habría producido un cambio de rumbo por dos motivos.
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¿Un cambio de rumbo por dos motivos? Al parecer, el FC Bayern ya no tiene previsto fichar a la joven promesa del Hertha, Kennet Eichhorn
Por un lado, parece que el FC Bayern considera que el paquete global resulta demasiado caro. Al parecer, la cláusula de rescisión de Eichhorn para el próximo verano oscila entre los diez y los doce millones de euros. Por otro lado, se dice que la directiva del FC Bayern teme que el traspaso de Eichhorn genere malestar en la cantera del club, que actualmente está dando muy buenos resultados.
Aunque Eichhorn está considerado uno de los mayores talentos de Alemania —con solo 16 años se ha ganado un puesto de titular a lo largo de esta primera vuelta—, su fichaje complicaría automáticamente el camino de los jóvenes talentos del centro del campo muniqués hacia el primer equipo. Recientemente debutaron David Santos Daiber (19) y Felipe Chávez (18), que en invierno se marchó cedido al 1. FC Köln.
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Noel Aseko regresará al FC Bayern este verano
Además, el FC Bayern recuperará este verano a Noel Aseko del Hannover 96, tal y como confirmaron los muniqueses el jueves en un comunicado de prensa. El jugador, de 20 años, procede de la cantera del FC Bayern y esta temporada juega cedido en el Hannover 96, equipo de la segunda división. Dado que Aseko ha convencido, el Hannover ejerció recientemente la opción de compra por un millón de euros, tras lo cual el club muniqués activó inmediatamente la cláusula de recompra por 2,5 millones de euros.
Aseko podría ocupar la plaza de Leon Goretzka en la plantilla la próxima temporada, ya que este abandonará el club sin coste alguno. Aparte de los titulares Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof también está disponible para el doble seis. Al igual que Bischof, Aseko también puede, en teoría, echar una mano como lateral.
Noel Aseko: estadísticas en el Hannover 96
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