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«Un bonito homenaje»: Donald Trump elogió la gorra de Ferran Torres con el lema «Make Spain Great Again» durante la celebración del Mundial de España
Trump aplaude el gesto de Torres con el trofeo
Tras el histórico triunfo de España en el Mundial, Torres desató una tormenta en las redes al lucir una gorra con el lema «Make Spain Great Again» durante el desfile de la victoria por Madrid. La prenda, clara alusión a la campaña «Make America Great Again» de Trump, llamó rápidamente la atención del presidente de Estados Unidos, quien expresó su aprobación.
El viernes, Trump lo elogió: «Es un gran jugador. Llevaba una gorra “Make America Great Again”, un bonito homenaje que apreciamos». Así, el presidente dio a entender que ve al delantero como un seguidor de su estética política global.
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La declaración silenciosa de la estrella española
Torres se convirtió en un icono nacional en España el domingo al marcar el gol decisivo en la prórroga que dio la victoria 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial. Pero su vestimenta al día siguiente desvió la atención de su hazaña deportiva hacia sus inclinaciones políticas. La gorra, casi idéntica a las originales de MAGA, solo cambiaba «America» por «España» en letras blancas y negritas.
A pesar de las especulaciones, el delantero aún no se ha pronunciado sobre el gesto. Algunos creen que se alineó con el movimiento de Trump, mientras que otros lo ven como una broma irónica. En cualquier caso, la Casa Blanca lo celebró como un triunfo de su marca y publicó un vídeo del jugador en X con el mensaje: «Todo el mundo quiere formar parte del movimiento».
La polémica intervención de Trump en la FIFA
En el Mundial 2026, Trump intervino para anular la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun. Tras la expulsión en los dieciseisavos contra Bosnia y Herzegovina, Trump llamó tres veces al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó la decisión del árbitro y exigió una revisión. En una decisión sorpresiva y criticada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó el artículo 27 de su código: dejó sin efecto la suspensión de Balogun, le permitió jugar contra Bélgica y multó a la Federación de Fútbol de EE. UU.
Infantino defendió la decisión alegando independencia judicial, pero la medida provocó indignación mundial. La UEFA la tildó de «cruce de una línea roja» y la Federación Noruega de Fútbol presentó denuncias éticas ante la FIFA y el COI. Pese a todo, Estados Unidos cayó 4-1 ante Bélgica en octavos. Trump, presente en la final, colocó la medalla de campeón a Torres tras el pitido final.
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El dominio mundial de España en el fútbol
El gol de Torres dio a España su segundo Mundial, tras ganar en 2010 y destronar a Argentina en Catar 2022. Este triunfo confirma el dominio de La Roja, que ya había triunfado en la Euro 2024 y en los Juegos de París.
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