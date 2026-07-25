«Un bonito homenaje»: Donald Trump elogió la gorra de Ferran Torres con el lema «Make Spain Great Again» durante la celebración del Mundial de España

Tras el histórico triunfo de España en el Mundial, Torres desató una tormenta en las redes al lucir una gorra con el lema «Make Spain Great Again» durante el desfile de la victoria por Madrid. La prenda, clara alusión a la campaña «Make America Great Again» de Trump, llamó rápidamente la atención del presidente de Estados Unidos, quien expresó su aprobación.

El viernes, Trump lo elogió: «Es un gran jugador. Llevaba una gorra “Make America Great Again”, un bonito homenaje que apreciamos». Así, el presidente dio a entender que ve al delantero como un seguidor de su estética política global.