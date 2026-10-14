Pese a la notable racha, Flick quiso mantener los pies en el suelo de su plantilla. «El fútbol puede cambiar muy rápido», afirmó Flick en la rueda de prensa posterior al partido. «Estamos orgullosos de esta situación. Estamos contentos y no solo tenemos confianza, sino también convicción en nuestro estilo y en cómo queremos jugar.

«Pero nuestras aspiraciones van más allá: queremos ganar títulos. Ahora mismo no podemos ganar nada. Los grandes títulos se ganan en mayo y junio. Trabajamos cada día para conseguirlo».

El técnico alemán también señaló que no le sorprende la capacidad goleadora de su equipo, incluso después de que las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres en verano lo dejaran sin un delantero titular reconocido. «Cuando veo la calidad en los entrenamientos, que es lo que cuenta, no me sorprende», añadió. «Conozco al equipo. Estoy convencido al cien por cien de mi equipo y de cómo puede jugar.

«Es increíble ver cómo controlamos el partido. Es la Champions League y nuestra actuación fue de primer nivel.

«También me gustó mucho lo que vi en la primera parte. La toma de decisiones en el último tercio y las transiciones no fueron las mejores, pero sabemos que [Galatasaray] es muy bueno, especialmente en este ambiente.

«Hicimos algunos ajustes en el descanso y la segunda parte fue magnífica. La actuación fue increíble».



