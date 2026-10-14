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¿Un Barcelona imparable? Hansi Flick advierte de que «pueden no ganar nada» mientras Lamine Yamal y compañía mantienen su pleno de diez victorias con una remontada ante el Galatasaray
La remontada asegura el diez de diez
El conjunto catalán viajó a Rams Park y se vio por momentos contra las cuerdas cuando Aleksey Batrakov adelantó por sorpresa a los locales. Sin embargo, Joao Cancelo igualó el marcador justo antes del descanso y preparó el terreno para una segunda parte dominada por el Barcelona en Turquía.
Tras la reanudación, los goles de Fermin Lopez, Anthony Gordon y Karim Adeyemi sellaron una contundente victoria por 4-1. El resultado mantiene el inicio perfecto de temporada del Barcelona: suma diez victorias consecutivas en todas las competiciones y eleva su cuenta a la asombrosa cifra de 43 goles.
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Flick modera las expectativas de ganar títulos
Pese a la notable racha, Flick quiso mantener los pies en el suelo de su plantilla. «El fútbol puede cambiar muy rápido», afirmó Flick en la rueda de prensa posterior al partido. «Estamos orgullosos de esta situación. Estamos contentos y no solo tenemos confianza, sino también convicción en nuestro estilo y en cómo queremos jugar.
«Pero nuestras aspiraciones van más allá: queremos ganar títulos. Ahora mismo no podemos ganar nada. Los grandes títulos se ganan en mayo y junio. Trabajamos cada día para conseguirlo».
El técnico alemán también señaló que no le sorprende la capacidad goleadora de su equipo, incluso después de que las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres en verano lo dejaran sin un delantero titular reconocido. «Cuando veo la calidad en los entrenamientos, que es lo que cuenta, no me sorprende», añadió. «Conozco al equipo. Estoy convencido al cien por cien de mi equipo y de cómo puede jugar.
«Es increíble ver cómo controlamos el partido. Es la Champions League y nuestra actuación fue de primer nivel.
«También me gustó mucho lo que vi en la primera parte. La toma de decisiones en el último tercio y las transiciones no fueron las mejores, pero sabemos que [Galatasaray] es muy bueno, especialmente en este ambiente.
«Hicimos algunos ajustes en el descanso y la segunda parte fue magnífica. La actuación fue increíble».
Yamal mueve los hilos
Aunque siete jugadores distintos ya han marcado más de un gol esta temporada, el verdadero artífice en Estambul fue Lamine Yamal. El adolescente fue elegido mejor jugador del partido pese a no marcar: puso un centro sublime para Fermin y desplegó su habilidad para asistir a Gordon. Fue decisivo en los cuatro goles y suma ocho tantos y nueve asistencias en apenas 10 partidos esta temporada.
Flick elogió la influencia del joven delantero. «Lamine hizo una segunda parte fantástica», señaló el entrenador del Barcelona. «Es increíble tener a un jugador como él a este nivel. Cambió el partido para nosotros y eso fue muy bueno».
«Cuando ves a Lamine en cada entrenamiento y ves algunas de las situaciones que se crean allí, es lo mismo que aquí. Es increíble».
«Estoy feliz de tener a un jugador como él en mi equipo. En la segunda parte estuvo fantástico: cómo dominó el partido, el último pase... Es increíble lo que está haciendo».
La brillante actuación de Yamal incluso despertó una gran admiración en el rival. La estrella del Galatasaray Rafael Leao señaló al joven como candidato al máximo galardón individual del fútbol: «Espero que Lamine Yamal gane el Balón de Oro y grandes títulos con el Barça. Está entre los mejores jugadores del mundo. Es alguien a quien tengo en muy alta estima».
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Se avecina una semana decisiva
La condición de invicto del Barcelona se pondrá a prueba en un exigente calendario. El sábado retomará la Liga con una complicada visita al Real Betis, tercer clasificado.
Tras ese compromiso liguero, se enfrentará al Paris Saint-Germain en Francia el próximo martes, en la Champions League. Después, el conjunto catalán regresará a España para recibir a su gran rival, el Real Madrid, en el primer Clásico de la temporada. Esta exigente serie de tres partidos será una auténtica prueba de fuego para el arrollador equipo de Flick.
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