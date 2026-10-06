En una noche que pareció un relevo generacional, Olise transformó por completo el ambiente en el Stade de France. Saltó al campo desde el banquillo en el minuto 60 en sustitución de Ousmane Dembele, y el jugador de 24 años apenas necesitó diez minutos para destrozar la defensa belga. Firmó dos goles y una asistencia en los compases finales, convirtiendo un duelo tenso en una cómoda goleada por 4-1 después de que Dodi Lukebakio adelantara inicialmente a los visitantes. Junto a Desire Doue y Rayan Cherki, Olise lideró una revolución juvenil que ha revitalizado a Francia bajo la dirección de Zinedine Zidane.

La actuación fue tan dominante que los aficionados franceses empezaron a corear «Olise, Balón de Oro» desde la grada, replicando el trato que anteriormente recibió Dembele antes de su triunfo en 2025. El delantero del Bayern se ha convertido en una anomalía estadística desde que Zidane tomó las riendas, con cuatro goles y dos asistencias en sus primeros cuatro partidos con el nuevo entrenador.