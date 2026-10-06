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Un avergonzado Michael Olise esquiva los cánticos de «Balón de Oro» tras una impresionante exhibición de 10 minutos que salva a la Francia de Zinedine Zidane ante Bélgica
Olise lidera una remontada impresionante para Zidane
En una noche que pareció un relevo generacional, Olise transformó por completo el ambiente en el Stade de France. Saltó al campo desde el banquillo en el minuto 60 en sustitución de Ousmane Dembele, y el jugador de 24 años apenas necesitó diez minutos para destrozar la defensa belga. Firmó dos goles y una asistencia en los compases finales, convirtiendo un duelo tenso en una cómoda goleada por 4-1 después de que Dodi Lukebakio adelantara inicialmente a los visitantes. Junto a Desire Doue y Rayan Cherki, Olise lideró una revolución juvenil que ha revitalizado a Francia bajo la dirección de Zinedine Zidane.
La actuación fue tan dominante que los aficionados franceses empezaron a corear «Olise, Balón de Oro» desde la grada, replicando el trato que anteriormente recibió Dembele antes de su triunfo en 2025. El delantero del Bayern se ha convertido en una anomalía estadística desde que Zidane tomó las riendas, con cuatro goles y dos asistencias en sus primeros cuatro partidos con el nuevo entrenador.
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Modestia en medio de la creciente expectación
A pesar de los elogios abrumadores y de la recepción entusiasta del público local, Olise pareció visiblemente incómodo con el foco mediático. Preguntado directamente sobre los cánticos de «Balón de Oro» por TF1 sobre el césped, el extremo se apresuró a cortar el relato individual. «No tengo nada que decir», respondió con sequedad antes de dirigirse hacia el túnel, según citó RMC Sport.
Al reflexionar sobre el partido, prefirió centrarse en cómo el equipo superó un inicio complicado ante un disciplinado planteamiento de Bélgica. «Jugamos bien al final», dijo. «La primera parte fue difícil. Contra bloques bajos siempre es difícil, pero después seguimos y al final estuvo bien».
Progreso táctico bajo el nuevo liderazgo
Su análisis reflejó una madurez creciente en su juego, especialmente en su valoración sincera de los obstáculos tácticos que Francia tuvo que superar antes de su reacción final. Atribuyó este cambio directamente a la nueva visión estratégica bajo Zidane, y subrayó la plena implicación de la plantilla.
Olise señaló su reciente rendimiento como una prueba clara del progreso y afirmó: "Zinedine Zidane aporta ideas y nosotros las seguimos. Lo hicimos bien en los cuatro partidos y vamos a seguir así. Es un placer jugar aquí con la selección francesa. Hay muchos jugadores de calidad".
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Francia mantiene la ventaja antes de duelos cruciales
Un drama extraordinario se vivió en el Stade de France, ya que Francia tuvo dificultades al principio para inquietar a una Bélgica dominante, hasta que unos inteligentes ajustes tácticos de Zidane cambiaron drásticamente el rumbo a favor de los anfitriones. Aunque Francia mantiene actualmente el liderato de su grupo de la Nations League, la reciente victoria de Italia mantiene la presión y evita la clasificación temprana para los cuartos de final. El drama de altos vuelos alcanzará su punto culminante durante la próxima ventana internacional de noviembre, en la que Francia afrontará una exigente visita a Italia antes de recibir a Turquía en su último partido del grupo.
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