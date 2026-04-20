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«Un auténtico desastre»: por qué la exestrella del Celtic Kyogo Furuhashi ha sido un fracaso de 10 millones de libras para Tom Brady y el Birmingham
El historial de Kyogo en el Celtic: por qué el Birmingham se gastó una fortuna
En tres años y medio muy productivos en Glasgow marcó 85 goles en 165 partidos, con un récord personal de 34 tantos en la temporada 2022-23, en la que el Celtic logró el triplete.
Su breve paso por el Rennes francés no rindió frutos, pues el Birmingham lo fichó menos de seis meses después. Su llegada se interpretó como una clara declaración de intenciones de Tom Brady y la directiva de los Blues, con la mira puesta en ascender a la Premier League.
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¿Cuántos goles ha marcado Kyogo con el Birmingham?
El jugador, de 31 años, solo ha marcado un gol en la Championship, en enero de 2026, y suma tres tantos en 29 partidos totales. Su temporada acabó de forma prematura por una operación de hombro.
Se rumorea que el Birmingham podría venderlo en el próximo mercado para limitar daños. Lo que parecía un fichaje de ensueño se ha vuelto una pesadilla, y GOAL consultó al exjugador de la EFL y ahora comentarista Goodman para analizar qué falló.
Por qué Kyogo no ha tenido éxito en la Championship
En declaraciones exclusivas a BestOnlineCasino.com, el exdelantero del West Brom y del Wolverhampton afirmó: «En su primer partido en St Andrew’s, el Birmingham empató 1-1 con el Ipswich Town, favorito de la pretemporada. El Ipswich marcó de penalti en los últimos minutos, pero, en cuanto al juego, el Birmingham fue superior.
Ya les había dicho a mis amigos del Birmingham City que no esperaran estar arriba este año tras arrasar en League One; la Championship es otra historia. Lo del Ipswich fue la excepción: subir directo a la Premier desde League One casi nunca pasa.
«Así que Kyogo estuvo excelente esa noche. Me gustó su movimiento. Le anularon un gol de forma bastante dura por un empujón leve a un defensa, pero en el remate siguiente pensé: “Aquí tienen algo”.
Sin embargo, empezó a fallar ocasiones muy claras en los primeros seis u ocho partidos y se le notaba perder confianza de forma inexorable.
«En cuanto a la relación calidad-precio, ese fichaje ha salido mal. Es sorprendente, porque tiene buen movimiento, es enérgico y rápido, pero, sinceramente, tras ese inicio parecía que no iba a marcar ni aunque se lo pusieran en bandeja».
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Brady y Birmingham persiguen el sueño de la Premier League
Kyogo firmó un contrato con el Birmingham hasta 2028, pero parece que no lo cumplirá. Podría tener una nueva oportunidad en la pretemporada, si ya está recuperado de su larga lesión.
Los Blues necesitan gol para aspirar al ascenso, así que podrían traspasarlo y reinvertir el dinero en otras posiciones.