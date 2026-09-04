Al Hilal ha reconfigurado radicalmente su línea ofensiva durante el mercado de fichajes estival, tras incorporar al neerlandés Crysencio Summerville, al inglés Ollie Watkins y al brasileño Gabriel Martinelli, en tres operaciones que han elevado el nivel de competencia dentro de la delantera, coincidiendo con las salidas de Malcom y Karim Benzema, mientras que Salem Al Dawsari continúa su proceso de recuperación de cara a su regreso a los terrenos de juego.

Cuando Salem regrese, se encontrará ante una difícil pregunta que no tiene que ver con su capacidad de aportar, sino con el lugar que puede ocupar dentro de un sistema que ahora incluye nombres jóvenes, veloces y que se mueven a un ritmo elevado.

La diferencia entre los nuevos elementos del ataque y el capitán de Al Hilal en cuanto a velocidad, actividad y capacidad de tomar decisiones en los espacios se ha vuelto evidente, lo que obliga al jugador a pensar en su papel dentro del equipo más que a simplemente buscar un puesto de titular.