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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Un arma imbatible... El hechizo del Barcelona acecha al Atlético

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
España

El Blaugrana se prepara para vengarse de la derrota en la Copa

El estadio Spotify Camp Nou se ha convertido en un talismán para el Barcelona y, sobre el papel, en una de sus principales bazas de cara a la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el equipo del entrenador Simeone.

Desde que el equipo azulgrana regresó a su estadio hace más de cuatro meses, concretamente el pasado 22 de noviembre, el Barça no ha conocido la derrota ni el empate en casa.

El equipo del entrenador Hansi Flick no ha cedido ningún punto, ni en la Liga, ni en la Copa del Rey, ni en la Liga de Campeones,

y el equipo catalán espera aprovechar el miércoles que viene la ventaja de jugar en casa para lograr un resultado satisfactorio, al igual que el último conseguido por los azulgranas en la Liga de Campeones.

  • Amuleto de la victoria

    El Camp Nou ha acogido hasta ahora 14 partidos en las tres competiciones. En la Liga de Campeones, la afición disfrutó enormemente de los tres partidos a los que asistió en directo: Eintracht de Fráncfort (2-1), Copenhague (4-1) y Newcastle (7-2).

    El enfrentamiento contra el equipo de la Premier League ha sido el más abultado en el marcador hasta la fecha en el estadio catalán remodelado.

    En cuanto a la Copa del Rey, el único equipo que ha visitado el estadio catalán ha sido el Atlético de Madrid, el mismo rival al que se enfrentará el Barcelona el próximo miércoles. Los compañeros de Yamal ganaron 3-0, pero el resultado de la ida (4-0) supuso un obstáculo demasiado grande; a pesar de ello, la afición del Camp Nou mostró un apoyo y una unión increíbles con el equipo, que estuvo a punto de lograr el milagro.

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  • En la Liga española, el Barcelona disputó 10 partidos en casa, todos ellos con victoria catalana, al igual que en las noches de la Liga de Campeones, donde la afición celebró más de un gol; la única excepción fue ante el Rayo Vallecano, donde el equipo marcó un solo gol (1-0).

    En el resto de partidos, el equipo celebró dos, tres, cuatro o incluso siete goles, tanto en casa como en Europa.

    Desde el regreso del Barcelona al Camp Nou, solo ha sufrido cuatro derrotas en todas las competiciones, todas ellas fuera de casa ante: el Chelsea, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Girona, además de un empate ante el Newcastle.

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    El equipo catalán es muy consciente de que el resultado del partido de ida puede decidir la clasificación, como ya ocurrió en la Copa del Rey, cuando el equipo de Simeone le cerró las puertas de la final; por eso, el entrenador Flick recurrirá, además de a sus planes tácticos, a su arma más importante: el público del Camp Nou. 

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