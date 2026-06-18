Un arma de doble filo: ¿perderá el BVB a uno de sus pilares poco después del Mundial?

Schlotterbeck y Nmecha se han convertido en los últimos años en pilares indiscutibles del BVB. Por eso, el alivio en Dortmund fue enorme cuando renovaron sus contratos en primavera: Schlotterbeck hasta 2031 y Nmecha hasta 2030. Ya entonces parecía poco probable que siguieran en Dortmund hasta esas fechas. Sin embargo, ahora parece posible que, pese a sus recientes renovaciones, ninguno de los dos vuelva a vestir la camiseta del BVB.

Schlotterbeck incluyó una cláusula especial que le permite marcharse tras el Mundial: hasta una semana después de la final, el 19 de julio, puede fichar por uno de tres clubes elegidos por 50-60 millones de euros. Según varios informes, esos equipos son Real Madrid y Liverpool FC; no está el Bayern de Múnich.

El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, está interesado en él y la cláusula no sería un obstáculo para el club blanco. Me alegraría mucho», declaró el miércoles en la concentración de la DFB en Winston-Salem. Rüdiger renovó recientemente su contrato con el Real Madrid y, de fichar Schlotterbeck, competirían por minutos.