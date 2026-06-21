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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Traducido por

«Un año de mierda»: la estrella española Nico Williams no se anda con rodeos al hacer balance de su año

World Cup
España
N. Williams
Athletic Club
Primera División

El español Nico Williams ha hablado con franqueza sobre el calvario que sufrió la temporada pasada.

«He pasado por una época muy dura. Han sido unos meses muy difíciles, un año de mierda», declaró el jugador de 23 años del Athletic Club al diario deportivo español *Marca*. Tras negociar el verano pasado con FC Barcelona y FC Bayern Múnich, ahora debe recuperarse y volver a la cima. 

Aunque está en la lista del Mundial, no jugó en el 0-0 contra Cabo Verde. «Estoy contento de estar aquí y de seguir entrenando para recuperar la forma», afirmó, y espera sumar más minutos a medida que avance el torneo. 

  • Nico Williams sufrió repetidas molestias en la ingle el año pasado, por lo que solo jugó 25 partidos de liga con el Bilbao, y en solo tres ocasiones completó los 90 minutos. En mayo sufrió una lesión en el muslo que, en un principio, puso en duda su presencia en el Mundial. «No se lo deseo ni a mi peor enemigo», afirmó Williams al referirse a los graves problemas físicos con los que tuvo que lidiar. 

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  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barcelona y el Bayern Munich mostraron especial interés en Nico Williams.

    Nico Williams atrajo la atención del público y de los principales clubes europeos en la Eurocopa 2024, donde formó con Lamine Yamal la dupla de extremos del campeón. 

    El verano pasado todo indicaba que dejaría Bilbao: el Barcelona estaba dispuesto a pagar los 60 millones de su cláusula, pero el jugador exigía garantías de inscripción en La Liga. 

    Paralelamente, su agente se reunió en Múnich con el Bayern, pero al campeón alemán le pareció demasiado alto el salario exigido. Finalmente, Nico renovó con el Athletic hasta 2035. 

  • Las estadísticas de Nico Williams en la temporada 2025/26:

    Partidos: 32
    Minutos jugados: 2101
    Goles: 6
    Asistencias: 7
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