«He pasado por una época muy dura. Han sido unos meses muy difíciles, un año de mierda», declaró el jugador de 23 años del Athletic Club al diario deportivo español *Marca*. Tras negociar el verano pasado con FC Barcelona y FC Bayern Múnich, ahora debe recuperarse y volver a la cima.

Aunque está en la lista del Mundial, no jugó en el 0-0 contra Cabo Verde. «Estoy contento de estar aquí y de seguir entrenando para recuperar la forma», afirmó, y espera sumar más minutos a medida que avance el torneo.