Un analista madridista critica a los jugadores del Real Madrid: «Un equipo sin espíritu... y Mbappé no es Ronaldo»

El Real Madrid ha visto mermadas sus opciones de luchar por el título de la Liga tras caer por 1-2 ante el Real Mallorca, en la jornada 30.

El Mallorca suma ahora 31 puntos y ocupa el puesto 17, mientras que el Real Madrid se queda con 69 puntos, en segunda posición de la Liga.

El Real Madrid se encuentra a cuatro puntos del líder, el Barcelona, que se enfrentará al Atlético de Madrid en esta misma jornada.

«Aunque el Barcelona pierda esta noche, creo que el Real Madrid ya ha perdido la Liga», declaró Tomás Ronsero, vicepresidente del diario AS.

Ronsero añadió en unas declaraciones publicadas por AS: «El Real Madrid tiene que creer en lo que hace; el equipo hace dos buenos partidos, todo el mundo recupera el entusiasmo, la afición recupera la confianza en el equipo, y en el siguiente partido se les ve pasearse por el campo, no se alteran si encajan un gol, no se enfadan, no protestan, no presionan al árbitro ni a los rivales, no muestran que están nerviosos y dejan que las cosas sigan su curso».

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