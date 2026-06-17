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Un ajedrecista con mente de maestro... Oliessi rompe la monotonía en Francia

FEATURES
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
M. Olise
K. Mbappe
T. Henry
Z. Ibrahimovic
Francia
Senegal
EE. UU.
Suecia

Grandes elogios de Henry y Zlatan

Como la primera línea de «El extranjero» de Albert Camus: «Francia jugó hoy. O quizá ayer. No estoy seguro». Pocas frases resumen mejor la situación de la selección francesa en los últimos años. La brecha entre las expectativas que generan sus estrellas y lo que muestran en el campo sigue sorprendiendo. Sobre el papel, Francia parece cada vez más fuerte.

Su talento brota a un ritmo asombroso y las generaciones doradas se entrelazan, de modo que cualquier alineación parece capaz de competir por el título. Ahora, mientras el seleccionador Didier Deschamps se prepara para el Mundial de 2026 —el tercero y último que dirigirá—, el equipo B que presentó en el amistoso contra Colombia en marzo parecía capaz de ser la segunda mejor selección del torneo. Sin embargo, la realidad de Francia bajo Deschamps suele diferir mucho del papel. Pese a dos finales mundialistas consecutivas, Francia suele dar lo mínimo con su enorme talento, más preocupada por el trabajo y la disciplina que por el juego brillante que su plantilla promete.

Así iniciaba su reportaje en The Athletic el periodista James Horncastle tras el Francia-Senegal, y lanzaba una pregunta clave: ¿cómo es posible que tanta calidad, sobre todo en ataque, rinda a veces tan por debajo de su potencial?

  • La primera parte contra Senegal... otra versión del dilema de Francia

    En el estadio MetLife, en el debut de ambos equipos en el Mundial 2026, la primera parte contra Senegal reflejó el estilo de Deschamps. A pesar de contar con Mbappé, Oulissi, Dembélé y Doué, la selección gala se mostró apagada durante los primeros 45 minutos. El ritmo fue lento, las ideas escasas y el entusiasmo, nulo, recordando la Euro 2024, cuando Francia llegó a ‘semis’ sin marcar en juego abierto.

    Desde entonces, Dembélé ganó el Balón de Oro, Doi fue nombrado mejor jugador de la final de la Liga de Campeones 2025 y Oulissi cerró la temporada con 26 asistencias en el Bayern. Pese a tanta calidad, Francia seguía necesitando un jugador capaz de romper líneas y aportar algo diferente.

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    En la segunda parte, al ser preguntado por la derrota ante Senegal en Seúl, Deschamps rechazó hablar de revancha: «La mayoría de mis jugadores no habían nacido en 2002. Vi el partido, pero no estaba allí. A ustedes les gusta la revancha, pero en el fútbol no existe».

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  • Olisé cambia el panorama... Un jugador de ajedrez piensa antes de jugar

    En la segunda parte del 3-1 sobre Senegal, quedó claro que Francia había llegado al torneo.

    Aunque Deschamps ha logrado que algunas de las generaciones más talentosas de Francia parezcan prácticas y calculadas, quizá su mayor reto sea hacer lo mismo con Michael Oulissé.

    Al inicio del partido, Oulissi no se quedó en la banda; se retrasó para ayudar a los centrales y a Aurélien Tchouaméni a construir el juego desde atrás. A veces apareció más cerca de su propia área que de la senegalesa.

    Tras el descanso tuvo más libertad en campo rival. Con Mbappé luciendo el 10, Oliisi se convirtió en el creador de juego, pues Deschamps le dio la responsabilidad de recibir y distribuir desde el centro del campo.

    El seleccionador francés declaró: «Nuestro rendimiento mejoró mucho en la segunda parte. Michael nos dio más cohesión; sufríamos presión, pero él puede jugar por ambas bandas y, cuanto más toca el balón, mayor es su influencia».

    Olisé, como un ajedrecista, veía pases que otros no percibían. Sus movimientos desorientaron a la defensa senegalesa y su asistencia, que originó el primer gol francés, forzó al rival a modificar su estrategia.

    Senegal renunció a su defensa compacta, aparecieron espacios y el duelo pasó de un empate a un enfrentamiento abierto.

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  • Elogios de Henry... O'Leary demuestra que es diferente

    El impacto de O'Lisi no fue efímero. Su pase decisivo para el primer gol cambió el rumbo del partido y llevó a Thierry Henry a elogiarlo en Fox.

    «Es un sueño hecho realidad», afirmó Henry. «No solo juega, sino que piensa el juego».

    El exjugador francés, que lo dirigió en la sub-21, añadió: «Michael tiene un impacto en los partidos que no puedo describir». 

    Con esa asistencia ante Senegal, Oulissi alcanzó 10 participaciones en goles en solo 18 partidos con Francia, marca superada solo por Mbappé en este siglo.

    Y lo más llamativo es que este impacto se produjo en un terreno de juego que Deschamps calificó de difícil, afirmando: «Sin duda, tenemos que acostumbrarnos a ello. Quizá haya algo de cemento bajo el césped. El césped está muy corto aquí». Pero el terreno no fue problema para Oulissi. Cuando hay un jugador con esta inteligencia en la cancha, queda claro por qué Francia merece la pena. Los minutos antes de su pase decisivo no fueron tiempo perdido, sino la espera del instante en que un futbolista convierte el aburrimiento en asombro.

    Ahí radica el valor de Oulissi para Francia: no solo marca o asiste, sino que aporta a Deschamps lo que le faltaba: sorpresa.

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  • Nadie puede alcanzar a Francia... Un momento mágico

    El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović rechazó que Francia jugara con arrogancia en los primeros 45 minutos ante Senegal. 

    Durante el análisis del partido en Fox, Zlatan afirmó: «Los ignorantes dirán que es arrogancia, y los inteligentes dirán que es confianza en sí mismos».

    Y añadió: «Pero cuando hablamos del equipo en su conjunto, hablamos de la selección francesa. Cuando suben su nivel de juego, no hay muchas selecciones que puedan hacerles frente... Cuando suben su nivel de juego, nadie puede seguirles el ritmo».

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    En general, fue un buen inicio para Francia en su camino hacia una final consecutiva. Para Ibrahimović, ese es el aspecto más importante del martes.

    Aun así, elogió especialmente a Mbappé y afirmó: «Ha sido un momento mágico para Mbappé. El segundo gol fue impresionante. También el primero: el pase de Oliisi se coló entre tres o cuatro jugadores y dejó a Mbappé solo ante la portería para rematar con un disparo magnífico. Marca goles en todos los partidos que juega».

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