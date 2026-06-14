5 de julio de 2024, Neckarstadion de Stuttgart. El cabezazo de Mikel Merino en la prórroga eliminó a Alemania en cuartos de la Euro que organizaba. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, comentó: «Duele saber que tendremos que esperar dos años para ser campeones del mundo». Y, sonriendo, añadió: «Os gusta esta frase, se os abren los ojos a todos, ¡qué locura!».
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Un aguafiestas y una racha única: ¿qué hay de la tan comentada predicción de Julian Nagelsmann sobre la selección alemana?
A pesar de la decepción, con esa frase, muy citada desde entonces, miró enseguida al futuro. En su momento, la declaración gustó a la mayoría de aficionados y expertos. Tras el torneo anterior, no sonaba descabellada.
Nagelsmann había asumido el mando de la selección alemana en otoño de 2023, reemplazando al desafortunado Hansi Flick, y desató una euforia no vista desde la Eurocopa 2016. Tras tres torneos fallidos, equipo y afición se reencontraron en la Eurocopa casera. La dramática eliminación ante la futura campeona, España, conmovió al país y despertó la esperanza de un futuro prometedor.
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Selección alemana: los dos factores que empañaron el ambiente en 2025
Gracias a victorias espectaculares en la Liga de Naciones contra Países Bajos, Hungría y Bosnia-Herzegovina, la euforia llegó al día a día de la selección. En marzo de 2025, Alemania eliminó a Italia en cuartos y organizó la Final Four.
Tras las buenas impresiones del año anterior, el torneo se promocionó como una «mini Eurocopa en casa», pero no se generó el mismo ambiente positivo que en 2024. Alemania perdió con merecimiento ante Portugal y Francia y terminó última. Quedó claro lo lejos que está la selección alemana de la élite mundial.
En septiembre de 2025 llegó un golpe mayor: el 0-2 ante Eslovaquia en el debut de la eliminatoria mundialista. De pronto, la preocupación pasó de ganar un título en Norteamérica a lograr la clasificación. Tras ese tropiezo, la popularidad de Nagelsmann cayó entre aficionados, expertos y Uli Hoeneß.
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Las controvertidas declaraciones y decisiones de Julian Nagelsmann
Su enérgico estilo de comunicación dejó de percibirse como refrescante y empezó a verse como egocéntrico. Además, sorprendió con declaraciones cuestionables o incluso falsas, como sobre los minutos de Aleksandar Pavlovic, el juego aéreo de Leon Goretzka o el puesto de Felix Nmecha. Prometió a Joshua Kimmich un lugar en el centro del campo, pero cambió de idea tras dos partidos.
Sus críticas detalladas a varios jugadores en la entrevista con la revista Kicker en marzo generaron debates innecesarios. Poco después, el foco se centró en el regreso de Manuel Neuer, de 40 años, que todos los implicados negaron repetidamente, pero que finalmente se concretó. Deportivamente puede defenderse, pese a las dudas sobre su estado físico, pero la comunicación y el trato al portero interino Oliver Baumann fueron, como mínimo, desafortunados. Tampoco ayudó su insustancial intervención en el programa Aktuelles Sportstudio de laZDF justo antes de anunciar la convocatoria.
En la pretemporada se lesionó la joven promesa Lennart Karl, y en lugar de llamar al también delantero Said El Mala, Nagelsmann optó por el centrocampista Assan Ouedraogo. Semanas de explicaciones no han hecho más que alargar la crisis.
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Alemania arranca el Mundial con nueve victorias consecutivas
Pese a los problemas internos, Alemania ha ganado los nueve partidos desde la derrota 0-2 contra Eslovaquia en septiembre. Nunca antes había llegado a un Mundial con semejante racha. La clasificación se selló con autoridad y se ganaron los cuatro amistosos de este año, aunque el juego no siempre convenció y los rivales eran de nivel medio.
Tras la Euro 2024 se marcharon Kroos y Gündogan, pero Nagelsmann ha dado minutos a jóvenes como Brown, mientras Schlotterbeck, Pavlovic y Nmecha se han hecho con la titularidad.
Aun así, el núcleo del equipo se mantiene. Contra Curazao el domingo a las 19:00 h probablemente sean titulares seis jugadores que ya lo fueron ante España: Neuer, Kimmich, Tah, Sané, Musiala y Havertz, más el entonces suplente Wirtz. En el próximo Mundial mucho dependerá de que los dos magos, Musiala y Wirtz, recuperen su mejor forma.
Para las casas de apuestas, la selección alemana es solo una de las menos favoritas
La declaración de Nagelsmann sobre ganar el título parece hoy menos realista que tras la eliminación en la Eurocopa ante España. «Ahora no siento que estemos entre los principales favoritos. Seamos sinceros», admitió Leon Goretzka, ausente de la convocatoria de 2024. «Igual es lógico que, como nación futbolística, se nos exija mucho».
Para las casas de apuestas, Alemania es una simple outsider: su cuota de victoria es de 1 a 15. España, en cambio, es la gran favorita. Por delante de la selección alemana figuran Francia (posible rival en octavos), Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina.
Al menos ahora hay opciones de que se genere rápido una dinámica positiva. En los Mundiales de 2018 y 2022, la selección sufrió presión desde el principio tras perder contra México y Japón. Esta vez debutará ante el rival más débil del torneo según las casas de apuestas: Curazao.
En casa, en la Euro 2024, goleó 5-1 a Escocia; en el Mundial 2002, tras el 8-0 a Arabia Saudí, llegó a la final.