Un aguafiestas y una racha única: ¿qué hay de la tan comentada predicción de Julian Nagelsmann sobre la selección alemana?

Su enérgico estilo de comunicación dejó de percibirse como refrescante y empezó a verse como egocéntrico. Además, sorprendió con declaraciones cuestionables o incluso falsas, como sobre los minutos de Aleksandar Pavlovic, el juego aéreo de Leon Goretzka o el puesto de Felix Nmecha. Prometió a Joshua Kimmich un lugar en el centro del campo, pero cambió de idea tras dos partidos.

Sus críticas detalladas a varios jugadores en la entrevista con la revista Kicker en marzo generaron debates innecesarios. Poco después, el foco se centró en el regreso de Manuel Neuer, de 40 años, que todos los implicados negaron repetidamente, pero que finalmente se concretó. Deportivamente puede defenderse, pese a las dudas sobre su estado físico, pero la comunicación y el trato al portero interino Oliver Baumann fueron, como mínimo, desafortunados. Tampoco ayudó su insustancial intervención en el programa Aktuelles Sportstudio de laZDF justo antes de anunciar la convocatoria.

En la pretemporada se lesionó la joven promesa Lennart Karl, y en lugar de llamar al también delantero Said El Mala, Nagelsmann optó por el centrocampista Assan Ouedraogo. Semanas de explicaciones no han hecho más que alargar la crisis.