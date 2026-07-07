¿Un actor de Hollywood? Cristiano Ronaldo explica por qué logró algo que su rival, el «GOAT» Lionel Messi, nunca consiguió

En una reciente entrevista con Jackpot City Casino, Petit afirmó que Ronaldo sería ideal para el cine tras retirarse. El campeón del Mundial 1998 destaca su gusto por el protagonismo, algo que, según él, no todos los astros del fútbol comparten.

«¿Un actor de Hollywood? Ronaldo puede hacer lo que quiera. En cambio, no veo a Messi en el espectáculo: no le gusta hablar ni estar bajo los focos, mientras que a Ronaldo le encanta ser el centro de atención. Ronaldo podría ser actor, sin duda; Messi, no me lo imagino», afirmó Petit.