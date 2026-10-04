El Arsenal afrontó la campaña 2026-27 con el objetivo de defender su corona después de poner fin la temporada pasada a una sequía de 22 años sin ganar el título. Actualmente, ocupa la segunda plaza de la clasificación, a tres puntos del líder, el Manchester City, y el conjunto londinense ha mostrado una regularidad convincente pese a sufrir una dura derrota por 3-0 ante el Brighton antes del parón internacional.

Al valorar la lucha por el título, Eboue, que representó al club entre 2004 y 2011, declaró a LiveFootballTickets: "El Arsenal es mi equipo. Esta temporada va a ser muy dura porque hay muchos buenos equipos y buenos jugadores. Pero si el Arsenal juega como ha estado jugando, creo que puede ganar la liga. Le daría quizá un 75 por ciento de posibilidades".