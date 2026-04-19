Según el diario «Bild», unas dos horas antes del partido (17:30 h) se enfrentaron físicamente distintas peñas de aficionados frente al estadio del club más laureado de Alemania.
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¡Ultras del VfB atacan a seguidores del FCB! Pelea previa al «derbi del sur» entre Stuttgart y Bayern deja dos policías heridos
Los ultras del Stuttgart tendieron una emboscada a los del Bayern en la plaza de la curva sur y los atacaron. Cientos de seguidores del FCB, algunos encapuchados, respondieron y se enfrentaron a ellos. El choque desencadenó violentos disturbios.
La policía, con varios cientos de agentes, intervino y dos oficiales resultaron heridos. Tras controlar la situación, detuvo a unos 150 seguidores del Stuttgart; según Bild, algunos habían viajado solo para provocar disturbios.
El grupo «Commando Cannstatt 1997» anunció que, probablemente, los ultras no asistirían al partido por una «medida policial», por lo que no habría apoyo organizado.
«Según la información disponible, hubo un enfrentamiento físico entre ultras del VfB Stuttgart y del FC Bayern Múnich. La policía controló la situación y ahora unas 100 personas están bajo medida policial. Los próximos pasos se coordinarán con la fiscalía», declaró el portavoz policial Thomas Schelshorn al diario Bild.
El Bayern puede ganar la liga
El domingo el Bayern puede ser campeón de Alemania. Le basta un punto ante el VfB para dejar a 13 puntos al BVB con solo cuatro jornadas por jugar.
El Stuttgart, en plena lucha por la Champions, es cuarto, pero una victoria le bastaría para superar al RB Leipzig y ser tercero.