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Últimas sobre la lesión de William Saliba: el dolor del defensa del Arsenal y de Francia empeora y crece el temor a una operación

W. Saliba
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El defensa del Arsenal William Saliba podría necesitar una operación de espalda justo después del Mundial, pues sus molestias han empeorado. Aunque ha logrado jugar con los Gunners, los últimos informes médicos señalan que requiere una intervención quirúrgica.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    La estrella de los Gunners, a pesar de las molestias

    Según L’Equipe, el defensa del Arsenal Saliba podría operarse la espalda tras los compromisos internacionales de este verano. El jugador de 25 años arrastra un problema de espalda desde hace semanas. Jugó los 120 minutos de la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, pero el dolor ha empeorado.

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  • Se mantiene la plaza para el Mundial

    Las primeras evaluaciones de Foot Mercato indicaron que el defensa podría quedarse fuera por un largo periodo, lo que ponía en riesgo su lugar en los planes de Didier Deschamps. Aunque los representantes de Saliba mostraron gran preocupación, el equipo médico de la selección francesa fue optimista. Una nueva ronda de pruebas médicas realizada el lunes dio resultados positivos, por lo que el central está listo para participar en el próximo torneo.


  • El club está al corriente del despido

    El Arsenal sabía que no podría contar de inmediato con el defensa tras el torneo. La operación está prevista para finales de verano. Aunque se espera que Saliba juegue con Francia, en el Emirates Stadium crece la preocupación por su posible ausencia al inicio de la próxima temporada.

  • Ibrahima Konate William Saliba France 2024Getty

    Se avecina un gran desafío en el torneo mundial

    Saliba, que jugó 50 partidos con el Arsenal campeón, se centra ahora en su segundo Mundial con Francia tras Catar 2022. Se suma a Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Maxence Lacroix como opciones de Deschamps para la defensa. Les Bleus debutarán en el Grupo I ante Senegal el 16 de junio, partido que recuerda su famosa derrota por 1-0 en 2002.

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