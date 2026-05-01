En la rueda de prensa previa al partido, Slot destacó la ética de trabajo de su estrella y confirmó que, aunque no viajará a Manchester, espera que regrese para la recta final de la temporada.

«Mo siempre trabaja duro, tanto sano como lesionado, para volver. Suele estar más en forma que los demás, así que esperamos que regrese para la recta final de la temporada, no para mañana. Es un alivio que su lesión sea leve y pueda jugar con nosotros y en el Mundial. Que un jugador se merezca una despedida es una gran noticia», añadió.