Últimas noticias sobre las lesiones del Liverpool: Más mala suerte para Federico Chiesa, que ha sido enviado a casa por la selección italiana, pero buenas noticias para Hugo Ekitike, que se incorpora a la convocatoria de Francia

Chiesa había sido convocado para la selección italiana de cara a la repesca del Mundial, en la que se enfrentarán primero a Irlanda del Norte y, si superan las semifinales, a Gales o Bosnia. El jugador de 28 años saltó al campo como suplente en los últimos minutos de la derrota del Liverpool ante el Brighton el fin de semana, pero ya se ha confirmado que la antigua estrella de la Juventus se recuperará de su última lesión sufrida en Merseyside.

Un comunicado de la Azzurri reza: «Federico Chiesa, cuyo estado fue evaluado a su llegada al Centro Técnico Federal, fue considerado no disponible para los dos próximos partidos y, de acuerdo con el club, abandonó la concentración de la selección nacional».

El seleccionador, Gennaro Gattuso, añadió: «Chiesa se presentó ayer a la convocatoria, pero tenía algunos problemas físicos leves, y tanto él como yo pensamos que no tenía sentido que se quedara».

Chiesa fue fichado a finales del verano de cara a la temporada 2024-25 y le costó ganarse la titularidad con el entrenador Arne Slot. Aunque ha disputado 23 partidos de la Premier League esta temporada, marcando dos goles y dando una asistencia, solo ha sido titular en uno de ellos.