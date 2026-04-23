Última hora: el Manchester City estudia fichar al centrocampista del Chelsea Enzo Fernández

Según The Athletic, el Manchester City quiere fichar al centrocampista del Chelsea Fernández, en plena planificación de la renovación veraniega. El argentino, campeón del mundo, lidera la lista del City, que busca más control y dinamismo en el medio.

La operación llega mientras el club revisa su futuro en la medular: las lesiones de Rodri y la salida confirmada de Bernardo Silva al final de la temporada impulsan la búsqueda de un centrocampista que garantice nivel y adaptación a las exigencias tácticas de los ‘Citizens’.