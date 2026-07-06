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Balogun TacklingGetty Images

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Última hora: Bélgica amenaza a la FIFA por la expulsión de Balougon

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
F. Balogun
EE. UU.
Bélgica

La crisis se recrudece

La Federación Real Belga de Fútbol ha intensificado su disputa con la FIFA tras la decisión de permitir que el delantero estadounidense Folarin Walegun juegue contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, pese a haber sido expulsado en el partido anterior.

El lunes, la Federación Belga emitió un comunicado en el que afirma que aún no ha recibido ninguna decisión oficial ni explicación jurídica de la FIFA sobre el levantamiento de la suspensión del jugador. Anuncia que seguirá presionando a la FIFA en las próximas horas, días y meses y que agotará todas las vías legales para defender la integridad de la competición.

  • Texto del comunicado:

    El comunicado oficial de la Federación Belga de Fútbol aclara lo ocurrido en las últimas horas:

    Tras conocer por los medios la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Folarin Balogun, la Federación Belga envió una carta solicitando una copia de la resolución, detalles del procedimiento seguido y una aclaración sobre la normativa vigente.

    La única respuesta fue una carta que consideraba su comunicación un recurso, designaba un juez y le otorgaba apenas unas horas para completarlo, sin aportar información sobre la resolución.

    La Federación Belga recuerda que los reglamentos de la FIFA exigen notificar la decisión antes de admitir un recurso. Mientras pedía aclaraciones, la FIFA interpretó su carta como recurso y, de inmediato, resolvió no admitirlo.

    Mientras tanto, la FIFA rechazó responder a las solicitudes legítimas de la Federación Belga.

    Además, en la reunión de coordinación previa al partido, la FIFA omitió deliberadamente la parte sobre la suspensión automática de jugadores, pese a que se había incluido en las cuatro reuniones anteriores. La Federación Belga preguntó, de forma verbal y escrita, el motivo de ese cambio y no obtuvo respuesta.

    Hasta la publicación de este comunicado, la Federación Belga no ha recibido decisión ni explicación alguna de la FIFA, por lo que se ve obligada a impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.

    La Federación concluyó subrayando que, más allá del resultado del partido, está preocupada por lo ocurrido y seguirá defendiendo la ética y la integridad de la competición en las próximas horas, días y meses.

    • Anuncios

  • «¡Nos enteramos de la decisión por los medios de comunicación!»

    Pocas horas después de que la Federación Belga anunciara que se había enterado por la prensa de la decisión de levantar la suspensión y solicitara a la FIFA copia de la resolución y sus fundamentos, se emitió un nuevo comunicado.

    La UEFA criticó la medida, al considerarla «una flagrante transgresión de los límites», que socava la integridad de la competición y recordó que la suspensión automática tras una tarjeta roja no admite excepciones.

  • Trump agradeció a la FIFA.

    La medida de la Federación Belga llega tras la polémica decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática a Folarin Balogun, lo que celebró Estados Unidos, especialmente el presidente Donald Trump, quien agradeció a la FIFA a través de Truth Social, calificando la decisión de «reparación de una grave injusticia».

    La FIFA argumentó que, según el artículo 27 de su Reglamento Disciplinario, la suspensión se levantaba por un año bajo supervisión, lo que permite al delantero estadounidense jugar contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, aunque la sanción se reactivaría si fuera expulsado de nuevo durante ese periodo.

    La Federación Belga, sin embargo, sostiene que la medida contradice otros artículos del Reglamento Disciplinario y de la Copa del Mundo, pone en riesgo la igualdad entre selecciones y crea un precedente sin precedentes en el torneo, por lo que amenaza con recurrir a todas las vías legales para proteger sus derechos.

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