Última advertencia en el Nápoles: dos partidos que definen el futuro de Allegri

Y según lo publicado por el sitio Football Italia, citando al diario "La Gazzetta dello Sport", corregir el rumbo se ha convertido en algo urgente, mientras que el futuro de Allegri al mando del cuerpo técnico del Napoli está amenazado si no se logra un resultado positivo en los dos próximos partidos.
El Napoli comienza sus pruebas con el enfrentamiento ante el Bodo/Glimt noruego, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, un partido considerado decisivo para el equipo dada su difícil situación continental, sobre todo porque su rival ya superó al Inter, campeón de la Serie A, en los partidos de ida y vuelta del playoff de la Liga de Campeones la temporada pasada.
Después, el Napoli disputará un complicado duelo ante la Roma, el sábado 24 de octubre, en el estadio Diego Armando Maradona, en otra prueba frente a un equipo que ofrece buenos niveles. Entre el bajón de resultados y el estrecho margen de reacción, Allegri entra en una semana de máxima importancia, ya que los resultados de los dos próximos enfrentamientos podrían determinar el rumbo de su temporada con el Napoli, en medio de informes que hablan del creciente riesgo de su destitución.
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