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Uli Hoeneß tenía razón, pero hay esperanza: la histórica estrategia de Julian Nagelsmann también debe aplicarse en el Mundial
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Uli Hoeneß tiene razón: la selección alemana aún debe acoplarse.
El seleccionador Julian Nagelsmann, el capitán Joshua Kimmich y el delantero Deniz Undav se mostraron satisfechos con el 4-0 ante Finlandia en el penúltimo amistoso antes del Mundial. «Hemos hecho lo que nos propusimos», dijo Kimmich en la ZDF: «Queríamos presionar arriba siempre que pudiéramos y eso se tradujo en dos goles (el 2-0 y el 4-0). Después marcamos desde la defensa profunda, con un pase de Lenny a Deniz (el 3-0), y otro a balón parado (el 1-0)». «Hemos marcado en casi todas las fases del partido», añadió Kimmich, y Nagelsmann completó: «También hicimos un contraataque que nos viene bien; mostramos resistencia, no encajamos y así debemos seguir».
Sin embargo, pese a los elogios por la variedad ofensiva, Nagelsmann recordó que, en un tramo del primer tiempo, el equipo perdió paciencia, se lanzó al ataque sin orden y cedió el control.
Tras el 4-0, el seleccionador lo justificó: «Los chicos quieren demostrar algo», pero admitió que no conviene perder la disciplina táctica con frecuencia. «Debemos confiar más en nuestra fuerza», añadió el técnico. Al equipo aún le falta afinación, automatismos y disciplina táctica.
No es un problema insalvable en la preparación de un torneo, pero Nagelsmann debe definir ya su once titular, algo que Uli Hoeneß lleva semanas reclamando. Hoy por hoy quedan dos o tres puestos por cerrar: David Raum o Nathaniel Brown en el lateral izquierdo y Leroy Sané, Lennart Karl o quizá Maximilian Beier en la banda derecha. Y, tras dos goles y una asistencia, Nagelsmann admite que quizá, solo quizá, vuelva a plantearse la duda entre Havertz y Undav, que daba por cerrada.
Selección alemana: el estilo juvenil debe ser habitual
Julian Nagelsmann nunca había alineado una selección tan joven como la que empezó contra Finlandia. La media de edad de los once titulares fue de 26,29 años, 0,58 años menos que en la victoria 1-0 sobre Países Bajos en la Liga de Naciones de octubre de 2024. El rejuvenecimiento no se debió solo al debut en el once de Lennart Karl. La joven estrella del Bayern, que jugó con descaro y frescura, se convirtió, con 18 años y 98 días, en el tercer jugador más joven de la historia de la DFB en el once inicial, solo por detrás de Youssoufa Moukoko y Uwe Seeler. También contribuyeron a bajar la media los 22 años de Nathaniel Brown y Aleksandar Pavlovic, y los 23 de Jamal Musiala y Florian Wirtz.
Más allá de las cifras, todos brillaron ante una Finlandia inofensiva. Karl sobresalió incluso cuando Alemania perdió la paciencia y el hilo del partido.
Pavlovic, ya sin dudas sobre su titularidad, impuso su mando; Wirtz, al igual que Musiala, marcó un gol que le devolvió la confianza tras una temporada difícil en Inglaterra y una larga lesión. Nathaniel Brown volvió a mostrar que puede ser más creativo que David Raum y, al igual que Joshua Kimmich, se siente cómodo entrando al centro, lo que le da más variantes al equipo. En este estado de forma, todos estos jóvenes merecen un lugar en el once del Mundial.
Bonus: con el regreso de Manuel Neuer (40), la media apenas subiría.
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El plan de Nagelsmann y su segundo entrenador da sus frutos: Mads Butgereit y los jugadores cumplen con las expectativas.
El 4-0 ante Finlandia fue la octava victoria seguida de Alemania. Ha marcado 26 goles y encajado seis. Ocho tantos llegaron a balón parado, cuatro en los últimos cuatro partidos.
En marzo, Nagelsmann incorporó a su ex segundo de Hoffenheim, Alfred Schreuder, como asistente de la DFB, para que Mads Butgereit se centrara solo en las jugadas de estrategia. ¡Y ambos, junto con los jugadores, están respondiendo!
El 1-0 ante Finlandia nació de una jugada ensayada: Lennart Karl sorprendió con un saque rápido a Joshua Kimmich, cuyo centro encontró la cabeza de Deniz Undav. Explotar esas situaciones requiere talento individual y trabajo táctico.
Desde 2021, Butgereit es el entrenador de jugadas a balón parado de la DFB, y la selección ha marcado varios goles en los últimos años, algunos muy originales. Sin embargo, su balance en torneos es hasta ahora catastrófico: en los dos últimos, Alemania no marcó ni un solo gol a balón parado. Es hora de mejorar ese balance.
DFB: Los últimos debutantes en el once inicial
Puesto
Nombre
Fecha del debut en el once inicial
Edad en el debut como titular
1
Youssoufa Moukoko
16/11/2022
17 años y 361 días
2
Uwe Seeler
2 de abril de 1956
18 años y 26 días
3
Lennart Karl
31/05/2026
18 años y 98 días