¡Uli Hoeneß tenía razón! Julian Nagelsmann se ha encaminado a sabiendas hacia su propia ruina, y ahora tiene que cambiar

La debacle mundialista no sorprendió a todos, menos a Uli Hoeneß. El expresidente del Bayern, aún influyente en el club más laureado de Alemania, alertó seis semanas antes del torneo: «Si Alemania logra ser un equipo, a pesar de que el seleccionador no haya repetido un once, tendremos opciones», declaró a la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Precisamente eso fue lo que la selección no consiguió, y la responsabilidad recae en Julian Nagelsmann.

En primavera, según sus propias declaraciones, mantuvo «conversaciones sobre los roles» con sus jugadores de cara al Mundial. Así, por ejemplo, se situó a Oliver Baumann como portero titular, a Deniz Undav como comodín y a Joshua Kimmich, una vez más, como lateral derecho. En el encuentro que supuso la eliminación alemana del Mundial 2026, Manuel Neuer fue el portero titular, Deniz Undav salió de inicio y Joshua Kimmich, sin éxito, buscó impulsar el juego desde el centro del campo. Es fácil imaginar que tales decisiones generaran discusiones, incredulidad y decepción en la plantilla. Así no se forja un grupo cohesionado capaz de pelear por el título.