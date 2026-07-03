Hace diez años, Julian Nagelsmann debutó como entrenador del TSG 1899 Hoffenheim con solo 28 años, saltando de la cantera a la fama. Tras un paso exitoso por el RB Leipzig, en 2021 fichó por el Bayern Múnich, donde solo ganó la Bundesliga. En marzo de 2023 fue despedido, y su salida de la DFB tras el Mundial fue inevitable. Quien fuera la figura más cotizada del mercado de entrenadores alemán ha perdido valor en la escena internacional, y Nagelsmann es, en gran parte, el responsable.
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¡Uli Hoeneß tenía razón! Julian Nagelsmann se ha encaminado a sabiendas hacia su propia ruina, y ahora tiene que cambiar
«En este Mundial se ha hecho todo mal», sentenció Lothar Matthäus en Bild. El jugador con más partidos internacionales de Alemania se sumó a otros exfutbolistas que piden la destitución de Nagelsmann como seleccionador. «No ha mejorado al equipo, sino que ha causado muchos problemas», argumentó Matthäus. El equipo tiene más calidad de la que mostró en Norteamérica ante Costa de Marfil, Ecuador y Paraguay; quizá no suficiente para ser campeón, pero sí para vencer a un país sudamericano de siete millones de habitantes. Nagelsmann debe asumir la responsabilidad de no haberlo logrado.
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Para Uli Hoeneß, la debacle del Mundial no es ninguna sorpresa
La debacle mundialista no sorprendió a todos, menos a Uli Hoeneß. El expresidente del Bayern, aún influyente en el club más laureado de Alemania, alertó seis semanas antes del torneo: «Si Alemania logra ser un equipo, a pesar de que el seleccionador no haya repetido un once, tendremos opciones», declaró a la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Precisamente eso fue lo que la selección no consiguió, y la responsabilidad recae en Julian Nagelsmann.
En primavera, según sus propias declaraciones, mantuvo «conversaciones sobre los roles» con sus jugadores de cara al Mundial. Así, por ejemplo, se situó a Oliver Baumann como portero titular, a Deniz Undav como comodín y a Joshua Kimmich, una vez más, como lateral derecho. En el encuentro que supuso la eliminación alemana del Mundial 2026, Manuel Neuer fue el portero titular, Deniz Undav salió de inicio y Joshua Kimmich, sin éxito, buscó impulsar el juego desde el centro del campo. Es fácil imaginar que tales decisiones generaran discusiones, incredulidad y decepción en la plantilla. Así no se forja un grupo cohesionado capaz de pelear por el título.
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Julian Nagelsmann se parece mucho a su ídolo, Pep Guardiola.
La elección de los jugadores para cada puesto del equipo fue un tema polémico; la estrategia táctica del equipo, otro que generó grandes dudas durante el Mundial. Ante rivales defensivos, el balón se desplazaba hacia las bandas sin presión ni sorpresa, donde Florian Wirtz y Leroy Sané debían regatear a dos rivales —y fracasaban uno tras otro—. ¿Una intervención desde fuera, un cambio de planes? No. «Teníamos un ritmo de juego demasiado lento», afirmó Nagelsmann tras la eliminación del Mundial, y añadió: «Faltaba ritmo».
En su tozudez por mantener su idea, aunque no funcione, y en la complejidad lingüística de su enfoque táctico, Julian Nagelsmann se parece mucho a su referente, Pep Guardiola. El español ha conquistado títulos con el Manchester City, pero también ha intentado sorprender al rival con planteamientos inusuales en partidos clave, como la final de la Liga de Campeones de 2021 —que el City perdió 0-1 ante el Chelsea—, con resultados desastrosos. En noviembre de 2023 ya sorprendió al colocar a Kai Havertz, luego titular en el Mundial con tres goles, como lateral izquierdo. Durante el torneo, Alemania pasó repentinamente al 5-4-1 ante Ecuador, con Sané adaptado como lateral derecho. «Nuestro seleccionador cree que él gana el partido. No, el equipo es el que gana el partido», vaticinó Hoeneß antes del torneo, y acabó teniendo razón. «Él no es quien inventó el fútbol», añadió Matthäus en la misma línea.
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Julian Nagelsmann debe aprender de sus errores
En el Mundial no hacía falta un entrenador milagroso con ideas creativas sobre la alineación o el sistema, sino un equipo para que Alemania pudiera triunfar. Eso no se vio… y por eso salió mal. «Era demasiado pronto para ese puesto», dijo Matthäus sobre Nagelsmann. «Quizá pueda hacerlo dentro de 10 o 15 años, cuando tenga más experiencia», añadió, aunque él mismo duda de que deba tener otra oportunidad.
Muchos olvidan que el Bayern también le ofreció una segunda oportunidad: en 2024, cuando buscaba sucesor para Tuchel, negoció con él, pero el técnico optó por seguir en la DFB. El club bávaro fichó entonces a Vincent Kompany, acierto hasta la fecha. El belga se presenta como el «anti-Nagelsmann»: no revela tácticas, no grita a la prensa y evita críticas individuales a sus jugadores.
Sin embargo, Hansi Flick demostró que un fracaso en el Mundial no acaba con una carrera exitosa: en 2022 sufrió un tropiezo igual de vergonzoso. Un año y medio después, sorprendió al asumir el Barcelona, impuso un juego ofensivo y sumó títulos nacionales. Nagelsmann solo tiene 38 años y aún puede llevar a un gran club a grandes éxitos, pero debe aprender de sus errores al frente de Alemania.
La carrera como entrenador de Julian Nagelsmann:
2013 - 2016 TSG 1899 Hoffenheim Sub-19 2016 - 2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019–2021 RB Leipzig 2021 - 2023 Bayern de Múnich desde 2023 Alemania
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