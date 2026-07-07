Hoeneß confirmó a *Bild* que le gustaría que Per Mertesacker tuviera un cargo en la federación. «Todo lo que dice en televisión tiene sentido. Nunca es ofensivo, pero sí crítico. Si estuvo ocho años en el Arsenal, es que sabe lo que hace, y eso es lo que necesitamos ahora», afirmó el presidente del Bayern.
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¡Uli Hoeneß se muestra entusiasmado! El presidente del Bayern tiene un candidato claro para un importante cargo en la DFB
Mertesacker dirigió la cantera de los Gunners durante ocho años antes de renunciar. Ahora es comentarista en la ZDF durante el Mundial. Ya mostró su disposición si la DFB lo contacta.
«Me atrae la idea de trabajar algún día en la DFB y devolverle algo al fútbol alemán, al que le debo tanto. Por supuesto, estoy a su disposición para ello», afirmó el jugador de 41 años. Hoeneß ha subrayado que esto debería suceder pronto.
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Uli Hoeneß: ¿Mertesacker? «Precisamente de gente así es de la que necesitamos ahora»
«Como exjugador profesional, tiene gran experiencia internacional y siempre ha mostrado su habilidad para tratar con la gente. Además, no lo haría por dinero, sino por la pasión de construir y hacer avanzar algo. Necesitamos a personas que, como él, se han labrado un futuro con su propio esfuerzo y están dispuestas a trabajar duro», afirmó con entusiasmo el hombre de 74 años.
Mertesacker podría suceder a Andreas Rettig como director deportivo de la DFB a finales de año. Rettig, responsable de las selecciones nacionales y de la academia, dejará su puesto entonces. Mertesacker aporta gran experiencia en este ámbito tras su paso por el Arsenal.
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