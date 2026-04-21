Uli Hoeneß lo declaró intransferible tras sus 400 goles; sin embargo, el talento único del FC Bayern acabó desplomándose de forma dramática

Múnich, Jardín Inglés, verano de 2006. Alemania vive la fiebre del Mundial. El “cuento de hadas veraniego” de la selección llena los titulares y el tiempo es magnífico. El parque está repleto. La gente se relaja en el césped, se baña en el fresco Eisbach y disfruta de la vida. En medio de todo ello, un grupo multicultural de chicos —turcos, árabes, albaneses, africanos, alemanes e italianos— juega al fútbol. A veces un aficionado se detiene unos minutos a observar, luego sigue su camino.
Ninguno imagina que, entre quienes persiguen bajo el sol un viejo balón y marcan goles con camisetas o mochilas, hay uno que podría haber sido, hace tiempo, una estrella mundial. Así lo llamó el gran Franz Beckenbauer «el mayor talento del fútbol alemán» y el icono del Bayern, Uli Hoeneß, lo declaró intransferible. Debutó a los 17 años con el campeón alemán en la Liga de Campeones y se le auguraba un futuro brillante.
Este artículo se publicó por primera vez el 3 de febrero de 2023 y ha sido revisado.